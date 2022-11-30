المفوضية الأوروبية: لا بد أن تدفع روسيا ثمن جرائمها

في تأكيد جديد على عزم الاتحاد الأوروبي محاسبة روسيا جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، اعتبرت أوروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لا بد أن تدفع روسيا ثمن "جرائمها المروعة" التي ارتكبتها على الأراضي الأوكرانية.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء، أن المفوضية ستعمل مع المحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في إنشاء محكمة متخصصة لمحاكمة "الجرائم" الروسية.

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بالأموال المجمدة

كما شددت على أن المفوضية ستحرص برفقة شركائها على أن "تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببت فيه"، بالأموال المجمدة الخاصة بالفئة الحاكمة وأصول البنك المركزي.

وكان عدة مسؤولين أوروبيين وأميركيين أشاروا سابقاً إلى ضرورة إعادة اعمار أوكرانيا عبر الأموال الروسية المجمدة في العديد من البلدان الغربية، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.

فيما أفاد البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية سابقا بأن "الغزو الروسي تسبب في أضرار مباشرة بأكثر من 97 مليار دولار حتى الأول من يونيو، فيما قد تكلف إعادة إعمار البلاد قرابة 350 مليار دولار".

كما أشار إلى أن كييف عانت من خسائر بقيمة 252 مليار دولار جراء اضطرابات في التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عن النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في حين من المتوقع أن يؤدي نزوح ثلث الأوكرانيين إلى رفع معدل الفقر إلى 21٪ من 2٪ فقط قبل الحرب.