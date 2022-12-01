اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صورة لعدد من مقاتلي طالبان بكابول
من مسلحي طالبان
أفغانستان وطالبان

الأمم المتحدة تطالب طالبان بالتحقيق في جرائم قتل

طالبان أقرت بوقوع معركة بالأسلحة في دايكوندي بين أفراد الأمن ومتمردين مسلحين مشتبه بهم، ولكنها نفت مقتل أطفال

رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الخميس، أنها طلبت من حركة طالبان إجراء "تحقيق يمكن الوثوق به" في تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك قتل أطفال، في إقليم دايكوندي بشمال البلاد.

وقالت طالبان إن معركة بالأسلحة في دايكوندي بين أفراد قوات الأمن ومتمردين مسلحين مشتبه بهم أسفرت عن سقوط قتلى لكنها نفت مصرع أطفال أطفال.

مقاتلون من طالبان
مقاتلون من طالبان

وذكرت بعثة الأمم المتحدة أنها تسعى لمعرفة ما حدث من خلال التحقيق المذكور.

وكتبت البعثة في تغريدة على تويتر: "(هناك) تقارير خطيرة للغاية عن ضحايا في صفوف المدنيين، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، هناك ما لا يقل عن 8 قتلى، بينهم أطفال. أبلغت بعثة الأمم المتحدة طالبان أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق ومحاسبة يمكن الوثوق بهما".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان أفغانستان، عبد النافع تاكورن، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه تم تحديد هوية متمردين مسلحين في المنطقة، وأن قوات الأمن طلبت من شيوخ المنطقة التدخل.

حسين فهمي: النجم بمصر يعمل بمفرده دون أي مساعدة! ثقافة وفن خاص حسين فهمي: النجم بمصر يعمل بمفرده دون أي مساعدة!

وأضاف أنه بعد عدم امتثال المسلحين لطلب الوجهاء بإلقاء سلاحهم، دخلت قوات الأمن إلى مكان كان يتواجد فيه المتمردون المشتبه بهم ووقع إطلاق نار من الجانبين.

وتابع: "قُتل 9 مسلحين وأصيب 4 أشخاص في تبادل إطلاق نار، كل القتلى كانوا مسلحين ويحاولون التمرد، وليس صحيحا مقتل أطفال أو وقوع أي أضرار أخرى هناك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبز "الباغيت الفرنسي" يصل إلى العالمية بقرار من "اليونسكو" خبز "الباغيت الفرنسي" يصل إلى العالمية بقرار من "اليونسكو"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط