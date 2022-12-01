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FILE - Armed al-Shabab fighters ride on pickup trucks as they prepare to travel into the city, just outside the capital Mogadishu, Somalia, Dec. 8, 2008. The al-Shabab extremist group has exploited Ethiopia's internal turmoil to cross the border from neighboring Somalia in unprecedented attacks in July 2022 that a top U.S. military commander has warned could continue. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh, File)
عناصر من حركة الشباب (أرشيفية)
إرهاب

الصومال: مقتل نحو 40 من مسلحي حركة الشباب في اشتباكات

ذكرت الحكومة أن العملية جرت في غابة بالقرب من قرية في شبيلي الوسطى الليلة الماضية وكانت مخططة سابقاً

العربية.نت
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قالت الحكومة الصومالية اليوم الخميس، إن قواتها قتلت نحو 40 من مقاتلي حركة الشباب في منطقة شبيلي الوسطى، في أحدث اشتباكات ضمن هجوم مستمر منذ شهور على الحركة المتطرفة.

وكثيراً ما تشن الحركة التابعة لتنظيم القاعدة هجمات في العاصمة مقديشو وأماكن أخرى.

واقتحمت الحركة يوم الأحد فندقاً شديد الحراسة بالقرب من مقر إقامة الرئيس في مقديشو مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

منطقة القصر الرئاسي حيث شنت الحركة هجومها على الفندق الأسبوع الماضي
منطقة القصر الرئاسي حيث شنت الحركة هجومها على الفندق الأسبوع الماضي

وتقول الحكومة، التي تدعمها جماعات مسلحة قبلية وكذلك قوات من الاتحاد الأفريقي، إنها قتلت أكثر من 600 عضو من حركة الشباب واستعادت السيطرة على 68 منطقة سكنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في إطار جهود مشتركة لإنهاء سيطرة المسلحين على أجزاء كبيرة من البلاد.

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ويقول مسؤولون إن القيود التي فرضتها الحركة على تسليم المساعدات الدولية ضاعفت من تأثير أسوأ جفاف تشهده البلاد في أربعة عقود مما جعل الصومال على شفا المجاعة.

وغالباً ما تقدم الأطراف المختلفة روايات متضاربة عن الاشتباكات.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان اليوم: "قتلت قوات الأمن وحلفاؤنا الدوليون نحو 40 من مقاتلي حركة الشباب، وأصابت عدداً آخر".

وذكرت الوزارة أن العملية جرت في غابة بالقرب من قرية في شبيلي الوسطى الليلة الماضية وكانت مخططة سابقاً، لكن الحركة وأحد مقاتلي العشائر قالا إن القتال اندلع نتيجة هجوم شنه المتطرفون.

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