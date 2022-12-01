بايدن: "مستعد للتحدث" إلى بوتين في هذه الحالة فقط

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، استعداده للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين «إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب» في أوكرانيا مشددا على إنه ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عازمان على محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حربه على العالم.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي ثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض: "يعتقد بوتين أنه قادر على سحق إرادة كل من يعارضون طموحاته الإمبريالية، ولكن مهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وخنق الطاقة لأوروبا لرفع الأسعار، وتفاقم أزمة الغذاء، وهذا يضر بالأشخاص الضعفاء للغاية، ليس فقط في أوكرانيا ولكن العالم أجمع".

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بوتين لن ينجح

وأضاف: "ولك بوتين لن ينجح؟.. لقد قررت أنا والرئيس ماكرون أننا سنواصل العمل معًا لمحاسبة روسيا على أفعالهم والتخفيف من الآثار العالمية لحرب بوتين على العالم".

كما أعاد بايدن التأكيد على "وقوف الولايات المتحدة وفرنسا بقوة ضد الحرب الوحشية الروسية ضد أوكرانيا".

وقال الرئيس الأمريكي: "نؤكد اليوم أن فرنسا والولايات المتحدة مع جميع حلفائنا ... تقفان بقوة كما كانت دائما ضد حرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا".

وأضاف: "سنواصل تقديم الدعم القوي لشعب أوكرانيا وهو يدافع عن وطنه وعائلاته وسيادته وسلامته الإقليمية ضد العدوان الروسي الذي كان وحشيًا بشكل لا يصدق".

كما شكر بايدن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استقبال اللاجئين الأوكرانيين خلال الحرب حتى الآن.