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A police vehicle is seen entering the Air Force base of Torrejon de Ardoz after a suspected explosive device hidden in an envelope was mailed to the base, in the wake of two others sent to targets connected to Spanish support of Ukraine, amidst Russia’s invasion of Ukraine, outside Madrid, Spain December 1, 2022. REUTERS/Violeta Santos Moura
الشرطة أمام قاعدة توريخون دي أردوز التي تم العثور على الرسالة المشبوهة بداخلها
روسيا و أوكرانيا

بعد انفجار سفارة كييف.. اكتشاف رسالتين مفخختين في إسبانيا

مدريد: رئيس الوزراء الإسباني تلقى الأسبوع الماضي رسالة مفخخة

العربية.نت
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تحقق الشرطة الإسبانية في رسالة مفخخة مشبوهة أُرسلت إلى قاعدة جوية خارج مدريد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد يوم من انفجار رسالة مفخخة في السفارة الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة موظف، حسبما أفادت وزارتا الداخلية والدفاع.

قال مسؤولون حكوميون إن طرداً مفخخاً آخر رُصد مساء الأربعاء في مصنع للأسلحة في مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا.

الشرطة أمام مصنع الأسلحة في مدينة سرقسطة بعد اكتشاف الطرد المفخخ
الشرطة أمام مصنع الأسلحة في مدينة سرقسطة بعد اكتشاف الطرد المفخخ

وهذا المصنع يصنع قاذفات القنابل التي أرسلتها إسبانيا إلى أوكرانيا. وقد نفّذت الشرطة تفجيراً محكماً للطرد الذي وجد في المصنع.

كما قال مسؤول حكومي إن كلا من الرسالة الملغومة في سرقسطة والرسالة الموجودة بالسفارة تحتويان على نفس عنوان البريد الإلكتروني الذي كتبه المرسل، ولم تقدم تفاصيل أخرى.

الشرطة أمام السفارة الأوكرانية في مدريد بعد اكتشاف الرسالة المفخخة
الشرطة أمام السفارة الأوكرانية في مدريد بعد اكتشاف الرسالة المفخخة

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إن طرد القاعدة الجوية احتوى على آلية مشبوهة. وقد تم نشر قوات أمنية إضافية في قاعدة توريخون دي أردوز، شرق مدريد، حيث عُثر على الطرد.

وأضافت الوزارة أن الطرد أرسل تحديداً إلى مركز الأقمار الصناعية في هذه القاعدة.

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وكان انفجار قد وقع أمس الأربعاء في سفارة أوكرانيا عندما فتح موظف رسالة موجّهة إلى السفير. وأكدت السلطات أن الموظف لم يصب بجروح خطيرة.

وأمر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بسرعة بتعزيز أمن جميع السفارات الأوكرانية. كما طلب من نظيره الإسباني اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الهجوم.

وتحقق المحكمة الوطنية الإسبانية في الانفجار باعتباره عملاً إرهابياً، وتم وضع إجراءات أمنية إضافية في السفارة.

في سياق متصل، كشفت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، أن رسالة مفخخة تحمل مواصفات "مماثلة" لتلك التي انفجرت الأربعاء في السفارة الأوكرانية في مدريد، أرسلت الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "ظرفًا يحتوي على مواد نارية" وموجها "إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز"، تم "كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة" في "24 نوفمبر".

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