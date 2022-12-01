توافق سوداني إثيوبي على معالجة سلمية لملفي سد النهضة والحدود

نقل مجلس السيادة السوداني، الخميس، عن السفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو، أن وزير خارجية بلاده ديميكي ميكونين اتفق مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، على معالجة ملفي سد النهضة والحدود "بطريقة سلمية".

وأضاف السفير أميرو أن الجانب السوداني أبدى خلال لقاء بين ميكونين ودقلو بالخرطوم استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي.

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ويثير ملف سد النهضة توتراً بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بسبب اتهام أديس أبابا بالانفراد بالملء والتخزين عبر قرار أحادي دون التنسيق مع دولتي المصب.

ومن ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية المصرية في رسالة أرسلتها لمجلس الأمن الصيف الماضي أن التصرف الإثيوبي يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم أديس أبابا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، توصل جهاز المخابرات الإثيوبي لاتفاق مع نظيره السوداني بشأن تعزيز التعاون الأمني والحدودي.

وقال مدير عام جهاز المخابرات الإثيوبي، تمسغن طرونه، بعد لقاء الوفد السوداني في أديس أبابا، إن الجهازين سيتعاونان للحد من آثار الجرائم العابرة للحدود والأموال غير المشروعة والاتجار بالبشر من خلال تعزيز التعاون في بناء القدرات وتبادل المعلومات.