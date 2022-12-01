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الرئيس زيلينسكي وإيلون ماسك
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يوبخ إيلون ماسك: لتفهم ما فعلته روسيا تعال إلى أوكرانيا

تعليقات زيلينسكي أتت توبيخا ضمنيا لرجل الأعمال الأميركي الذي اقترح الشهر الماضي خطة سلام لأوكرانيا تضمنت التنازل عن أراض لروسيا

العربية.نت
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الملياردير الأميركي مالك "تسلا" و"تويتر" إيلون ماسك لزيارة أوكرانيا للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالبلاد من قبل القوات الروسية، قائلا إن مثل هذه الزيارة يمكن أن تساعد أغنى رجل في العالم على فهم الوضع قبل الإدلاء بتصريحات حول الحرب.

وأتت تعليقات زيلينسكي، التي أدلى بها عبر رابط فيديو إلى قمة "ديلبوك" التي عقدتها صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، توبيخا ضمنيا لماسك، رجل الأعمال الذي اقترح الشهر الماضي خطة سلام لأوكرانيا تضمنت التنازل عن أراض لروسيا، بحسب الصحيفة.

إيلون ماسك وفولوديمير زيلينسكي
إيلون ماسك وفولوديمير زيلينسكي

وقال الرئيس الأوكراني: "إذا كنت تريد أن تفهم ما فعلته روسيا هنا، تعال إلى أوكرانيا وسترى ذلك بأم عينيك، بعد ذلك، ستخبرنا كيف ننهي هذه الحرب، ومن الذي بدأها ومتى يمكن إنهاؤها".

مشاهد من أوكرانيا
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  • مشاهد من أوكرانيا
  • مشاهد من أوكرانيا
  • مشاهد من أوكرانيا
(4 صور)
مشاهد من أوكرانيا
مشاهد من أوكرانيا
مشاهد من أوكرانيا
مشاهد من أوكرانيا
مشاهد من أوكرانيا
مشاهد من أوكرانيا
مشاهد من أوكرانيا
مشاهد من أوكرانيا

ونشر زيلينسكي استطلاعا للرأي على "تويتر" تساءل فيه، "أي إيلون ماسك يعجبك أكثر: شخص يدعم أوكرانيا، أم يدعم روسيا؟" وقال ماسك في وقت لاحق في تغريدة إنه يدعم أوكرانيا.

وتمول شركة "سبيس إكس"، التي يمتلكها ماسك، تشغيل خدمة ستارلينك للإنترنت في أوكرانيا.

وتراجع ماسك عن تهديده بسحب تمويل الخدمة في أوكرانيا، أكتوبر الماضي، وقال إنه "على الرغم من أن ستارلينك لا تزال تخسر المال" و"الشركات الأخرى تحصل على المليارات" من دولارات الضرائب، "سنواصل فقط تمويل" الخدمة الأوكرانية.

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وقد رحب البيت الأبيض بإعلان الملياردير الأميركي مواصلة تقديم خدمات ستارلينك في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يجب على الديمقراطيات الغربية أن تكون أكثر قلقا بشأن طموحات بوتين العسكرية التوسعية، وأضاف أنه إذا نجح جيشه في غزو أجزاء من أوكرانيا، فقد تكون الديمقراطيات المجاورة الأخرى هي التالية.

وقال زيلينسكي إن خطر استخدام بوتين للأسلحة النووية ليس أكبر مخاوفه، وأنه لا ينبغي أن يكون أكبر خوف للغرب.

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