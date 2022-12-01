شويغو: روسيا اختبرت طرقاً جديدة للقتال في أوكرانيا

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء بأن القوات الروسية اختبرت طرقاً جديدة لاستخدام الصواريخ والقوات والمدفعية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال شويغو إنه "خلال العملية العسكرية الخاصة، اختبرنا طرقاً جديدة لاستخدامها القتالي. أولاً، الأمر يتعلق باستخدام أنظمة الاستطلاع والهجوم، التي تتضمن طائرات مسيرة وعينات متطورة وحديثة من الأسلحة"، وفق أسوشييتد برس.

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كما أضاف أن أكثر من "300 ألف جندي احتياط تعلموا خلال شهرين ومنهم متطوعون".

كذلك أردف أن "نحو 8 آلاف مركبة قتالية ودبابة وأفراد من أنظمة المدفعية والدفاع الجوي وأنظمة الطيران المسير والحرب الإلكترونية أعدوا في مراكز تدريب".

نحو 80 ألفاً

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان كشف في 7 نوفمبر أن نحو 80 ألفاً من الجنود الذين تمت تعبئتهم يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم نحو 50 ألف جندي يشاركون في العمليات القتالية بأوكرانيا.

وقال: "لدينا الآن حوالي 50 ألف جندي في الوحدات القتالية. الباقي لم يشاركوا بعد في الأعمال القتالية"، وفق وسائل إعلام روسية.

فيما أضاف: "لكن هناك ما يصل إلى 80 ألفاً في المنطقة (منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة). والباقي جميعهم في ميادين التدريب".

318 ألفاً

يشار إلى أن بوتين كان أعلن في 4 نوفمبر، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم إلى 318 ألف شخص.

وقال: "لدينا بالفعل 318000 (تمت تعبئتهم). لماذا 318000؟ لأن المتطوعين يأتون. عدد المتطوعين لا يتناقص".

كما أوضح أنه من بين هذا العدد، يوجد 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات.

وقرار التعبئة الجزئية الذي دخل موقع التنفيذ على الفور في 21 سبتمبر الفائت، هو الأول من نوعه منذ أن كان الاتحاد السوفيتي السابق يقاتل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.