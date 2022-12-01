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In this handout photo released by Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks to Russian journalists after his meetings on sidelines of the G20 summit in Nusa Dua, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
روسيا و أوكرانيا

لافروف يرفض توسع الناتو شرقا.. والحلف يرد بالتأكيد على دعم أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي: لا يمكن لأي طرف ضمان أمنه على حساب أمن الآخرين

العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن "الغرب كان يراهن على إسقاط روسيا ومكانتها في أوروبا والعالم".

وكشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح ميثاقاً للأمن مع أوروبا وحلف "الناتو"، قائلاً: "روسيا اقترحت وضع ميثاق للأمن الجماعي في أوروبا، والغرب رفض".

وشدد لافروف على أنه "لا يمكن لأي طرف ضمان أمنه على حساب أمن الآخرين".

كما رأى أن عملية توسع حلف الناتو شرقاً "كانت متهورة ومرفوضة"، مضيفاً أن الحلف "تخلى عن كل تعهداته ودفع بمعدات عسكرية قرب الحدود الروسية".

معدات عسكرية للناتو في بولندا (أرشيفية)
معدات عسكرية للناتو في بولندا (أرشيفية)
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واعتبر لافروف أن "الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته من خلال توسع الناتو شرقاً"، مشدداً على أن "توسيع عضوية الناتو يتم بشكل مقصود ومتعمد".

وفي هذا السياق، قال لافروف إن حلف الناتو "تجاوز كل الخطوط الحمراء ويريد التوسع في آسيا".

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي أن "الغرب حول جميع الاتفاقيات إلى حبر على ورق ويهدد الأمن الجماعي بأوروبا"، مضيفاً أن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لديها سجل ضخم من الأزمات والمشاكل.. وقد انسحبت واشنطن من معاهدة ستارت، ومنظمة الأمن في أوروبا تجاهلت ذلك".

في سياق هذا الجدل بين روسيا والغرب، أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن دول الحلف ستستمر في دعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة كُلما اقتضت الضرورة ذلك.

وقال ستولتنبرغ خلال زيارته إلى ألمانيا إنه يرحب بجهود دول الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجيةٍ للدفاع المشترك.. طالما ذلك لا يُضعف دور حلف الناتو.

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