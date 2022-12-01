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المتحدث باسم الكرملين، (أرشيفية- فرانس برس)
ديميتري بيسكوف
روسيا و أوكرانيا

موسكو: لا شرعية لخطط أوروبا حول إنشاء محكمة لجرائم الحرب

بيسكوف: "بالنسبة لمحاولات إنشاء محكمة بشكل ما. لن تكون شرعية ولن نقبلها وسنندد بها"

العربية.نت، فرانس برس
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ندد الكرملين، اليوم الخميس، بدعوات الاتحاد الأوروبي لإنشاء محكمة لجرائم الحرب بسبب تصرفات روسيا في أوكرانيا، قائلا إن أي كيان من هذا القبيل ستعتبره موسكو غير شرعي وغير مقبول.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول إنشاء محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم حرب محتملة للقوات الروسية في أوكرانيا ومحاكمة مرتكبيها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة للصحافيين عبر الهاتف اليوم الخميس: "بالنسبة لمحاولات إنشاء محكمة بشكل ما. لن تكون شرعية ولن نقبلها وسنندد بها".

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واتهم الغرب وأوكرانيا مرارا روسيا بارتكاب جرائم حرب في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر، مثل التي وقعت في بلدة بوتشا التي احتلتها القوات الروسية لمدة شهر بعد بدء العملية العسكرية في 24 فبراير، ثم غادرتها في أواخر مارس بعد فشل الهجوم على العاصمة الأوكرانية.

وتضغط كييف لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تعتبرهم مسؤولين عن الحرب.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب خلال قيامها بما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، وتتهم القوات الأوكرانية بانتهاك القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

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