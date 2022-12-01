لبنان يطالب المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء أزمة النزوح السوري

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التعاون لإنهاء "أزمة النزوح" السوري، مؤكدا أنها "تضغط" على بلاده على كافة الأصعدة.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان أن ميقاتي أبلغ المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي خلال لقاء في بيروت "وجوب تنسيق" مفوضية اللاجئين الأممية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية لحل "هذه المعضلة".

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ونقل البيان عن ميقاتي قوله خلال اللقاء إنه "لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

كما شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة النازحين السوريين تباعا إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع في سوريا".

ونقل البيان عن غراندي قوله إن الأمم المتحدة تواصل حشد الموارد الدولية للاجئين السوريين الذين يرغبون منهم في العودة لبلادهم، مشيرا إلى عودة دفعات منهم بالفعل منذ أسابيع.

كما أوضح غراندي أن مفوضية اللاجئين تعمل مع الجانب السوري على "إزالة العوائق الجدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة".