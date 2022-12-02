روسيا تختبر صاروخاً مضاداً للقذائف.. وقوات "فاغنر" تطوق مدينة باخموت من عدة جبهات

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الجمعة، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في المقاومة وتلقي الدعم المادي والعسكري من الغرب في مواجهة الدب الروسي.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إجراء اختبار لصاروخ جديد من نظام دفاع صاروخي.

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وأضافت الوزارة أن الصاروخ أطلق من ميدان اختبار سارى شاجان في كازاخستان. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى عدا أن الاختبار كان ناجحا.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستحد من أنشطة المنظمات الدينية التابعة لروسيا على أراضيها، وستعيد النظر في وضع الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو.

وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو لخطابه المسائي، إن "مجلس الأمن القومي والدفاع كلف الحكومة أن تقترح على البرلمان الأوكراني مشروع قانون يجعل من المستحيل أن تمارس المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ في روسيا، أنشطة في أوكرانيا".

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب عمليات دهم نفذتها أجهزة الأمن الأوكرانية في نوفمبر في الدير الرئيسي في العاصمة كييف ومكان إقامة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وعدد من أماكن العبادة الأخرى، بسبب شبهات بصلات مع موسكو.

وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية بعد ذلك، إنها صادرت آلاف الدولارات و"أعمالا أدبية مؤيدة لروسيا".

وميدانيا، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن القصف الأوكراني على مقاطعة دونيتسك خلّف قتلى وجرحى بعد ضربات صاروخية متعددة على مدن دونيتسك وغورلفكا ومكيفكا وضواحي مقاطعة دونيتسك، وتعرض مركز مدينة دونيتسك لعدة رشقات صاروخية خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا وسيطر الجيش الروسي على عدة بلدات شمال مقاطعة دونيتسك، أهمها بلدات بيلي غورلفكا وكورديومفكا واندريفكا وبيرس ترافنيا، فيما تخوض قوات "فاغنر" الروسية معارك جنوب مدينة باخموت وتطوق المدينة من جنوب شرق وجنوب غرب باخموت.

ويخوض الجيش الروسي معارك في وسط وأطراف مدينتي افديفكا ومارينكا شمال غرب مدينة دونيتسك. كما صد الجيش الروسي هجوما جنوب مقاطعة دونيتسك وهجمات أوكرانية في محور لوغانسك، بحسب وزارة الدفاع الروسية. وقالت الدفاع الروسية إن القوات هاجمت ثلاث نقاط انتشار للمرتزقة في مناطق متفرقة.

أعلن مسؤول أوكراني رفيع، الخميس، عن مقتل 13 ألف جندي أوكراني في الحرب مع روسيا.

ولا تعتبر هذه الأرقام جديدة على الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الأحد الماضي، مقتل 200 جندي أوكراني، فضلًا عن 100 مرتزق أجنبي آخرين في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك على مدار يوم السبت في منطقة دونيتسك.

وكان الجيش الأوكراني قد أشار في البيان الصادر عنه يوم السبت، إلى ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 86 ألفا و710 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.