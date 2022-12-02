روسيا تختبر صاروخاً مضاداً للقذائف.. وقوات "فاغنر" تطوق مدينة باخموت من عدة جبهات

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A view of private houses heavily damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipro, Ukraine November 26, 2022. REUTERS/Mykola Synelnykov
مشاهد من أوكرانيا من 4
  • A view of private houses heavily damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipro, Ukraine November 26, 2022. REUTERS/Mykola Synelnykov
  • Reinsalu said the 27-nation European Union, which includes Estonia, should also increase the level of funding it earmarks in military support for Ukraine. (Reuters)
  • A local resident looks at a rocket launcher vehicle being transported, that's used by Ukrainian forces, amid Russia's invasion of Ukraine, near Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine, May 30, 2022. (File photo: Reuters)
  • Victor Syabro, 68, cuts a plank of wood into smaller pieces for firewood on his land where he and his wife Ludmila, 61, continue to live despite the fact that their home was mostly destroyed by shelling in the summer and their garden was hit as recently as last week as the town continues to receive shelling on a daily basis in Siversk, Donetsk region, Ukraine, November 28, 2022. Despite no power, water or services and daily shelling, Victor says they will not leave because it’s their land, where Victor was raised and where five generations have lived. REUTERS/Leah Millis
مشاهد من أوكرانيا
(4 صور)
A view of private houses heavily damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipro, Ukraine November 26, 2022. REUTERS/Mykola Synelnykov
A view of private houses heavily damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipro, Ukraine November 26, 2022. REUTERS/Mykola Synelnykov
Reinsalu said the 27-nation European Union, which includes Estonia, should also increase the level of funding it earmarks in military support for Ukraine. (Reuters)
Reinsalu said the 27-nation European Union, which includes Estonia, should also increase the level of funding it earmarks in military support for Ukraine. (Reuters)
A local resident looks at a rocket launcher vehicle being transported, that's used by Ukrainian forces, amid Russia's invasion of Ukraine, near Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine, May 30, 2022. (File photo: Reuters)
A local resident looks at a rocket launcher vehicle being transported, that's used by Ukrainian forces, amid Russia's invasion of Ukraine, near Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine, May 30, 2022. (File photo: Reuters)
Victor Syabro, 68, cuts a plank of wood into smaller pieces for firewood on his land where he and his wife Ludmila, 61, continue to live despite the fact that their home was mostly destroyed by shelling in the summer and their garden was hit as recently as last week as the town continues to receive shelling on a daily basis in Siversk, Donetsk region, Ukraine, November 28, 2022. Despite no power, water or services and daily shelling, Victor says they will not leave because it’s their land, where Victor was raised and where five generations have lived. REUTERS/Leah Millis
Victor Syabro, 68, cuts a plank of wood into smaller pieces for firewood on his land where he and his wife Ludmila, 61, continue to live despite the fact that their home was mostly destroyed by shelling in the summer and their garden was hit as recently as last week as the town continues to receive shelling on a daily basis in Siversk, Donetsk region, Ukraine, November 28, 2022. Despite no power, water or services and daily shelling, Victor says they will not leave because it’s their land, where Victor was raised and where five generations have lived. REUTERS/Leah Millis
روسيا و أوكرانيا

روسيا تختبر صاروخاً مضاداً للقذائف.. وقوات "فاغنر" تطوق مدينة باخموت من عدة جبهات

زيلينسكي: أوكرانيا ستحد من أنشطة المنظمات الدينية التابعة لروسيا على أراضيها

العربية.نت، وكالات
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الجمعة، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في المقاومة وتلقي الدعم المادي والعسكري من الغرب في مواجهة الدب الروسي.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إجراء اختبار لصاروخ جديد من نظام دفاع صاروخي.

وأضافت الوزارة أن الصاروخ أطلق من ميدان اختبار سارى شاجان في كازاخستان. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى عدا أن الاختبار كان ناجحا.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستحد من أنشطة المنظمات الدينية التابعة لروسيا على أراضيها، وستعيد النظر في وضع الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو.

وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو لخطابه المسائي، إن "مجلس الأمن القومي والدفاع كلف الحكومة أن تقترح على البرلمان الأوكراني مشروع قانون يجعل من المستحيل أن تمارس المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ في روسيا، أنشطة في أوكرانيا".

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب عمليات دهم نفذتها أجهزة الأمن الأوكرانية في نوفمبر في الدير الرئيسي في العاصمة كييف ومكان إقامة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وعدد من أماكن العبادة الأخرى، بسبب شبهات بصلات مع موسكو.

وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية بعد ذلك، إنها صادرت آلاف الدولارات و"أعمالا أدبية مؤيدة لروسيا".

وميدانيا، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن القصف الأوكراني على مقاطعة دونيتسك خلّف قتلى وجرحى بعد ضربات صاروخية متعددة على مدن دونيتسك وغورلفكا ومكيفكا وضواحي مقاطعة دونيتسك، وتعرض مركز مدينة دونيتسك لعدة رشقات صاروخية خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا وسيطر الجيش الروسي على عدة بلدات شمال مقاطعة دونيتسك، أهمها بلدات بيلي غورلفكا وكورديومفكا واندريفكا وبيرس ترافنيا، فيما تخوض قوات "فاغنر" الروسية معارك جنوب مدينة باخموت وتطوق المدينة من جنوب شرق وجنوب غرب باخموت.

ويخوض الجيش الروسي معارك في وسط وأطراف مدينتي افديفكا ومارينكا شمال غرب مدينة دونيتسك. كما صد الجيش الروسي هجوما جنوب مقاطعة دونيتسك وهجمات أوكرانية في محور لوغانسك، بحسب وزارة الدفاع الروسية. وقالت الدفاع الروسية إن القوات هاجمت ثلاث نقاط انتشار للمرتزقة في مناطق متفرقة.

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أعلن مسؤول أوكراني رفيع، الخميس، عن مقتل 13 ألف جندي أوكراني في الحرب مع روسيا.

ولا تعتبر هذه الأرقام جديدة على الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الأحد الماضي، مقتل 200 جندي أوكراني، فضلًا عن 100 مرتزق أجنبي آخرين في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك على مدار يوم السبت في منطقة دونيتسك.

وكان الجيش الأوكراني قد أشار في البيان الصادر عنه يوم السبت، إلى ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 86 ألفا و710 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

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