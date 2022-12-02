كييف: مقتل 13 ألف جندي أوكراني في الحرب مع روسيا

أعلن مسئول أوكراني رفيع، الخميس، عن مقتل 13 ألف جندي أوكراني في الحرب مع روسيا.

ولا تعتبر هذه الأرقام جديدة على الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الأحد الماضي، مقتل 200 جندي أوكراني، فضلًا عن 100 مرتزق أجنبي آخرين في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك على مدار يوم السبت في منطقة دونيتسك.

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وكان الجيش الأوكراني، قد قال في البيان الصادر عنه يوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 86 ألفا و710 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وأضاف الجيش الأوكراني في بيانه:" أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2901 دبابة و5 آلاف و848 من المركبات المدرعة و1896 من النظم المدفعية و395 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و278 طائرة و261 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 163 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و406 من المركبات وخزانات وقود و1547 طائرة بدون طيار".

وتكثف روسيا من هجماتها الصاروخية على البنية التحتية في أوكرانيا منذ شهر أكتوبر الماضي، مما تسبب في أزمة كهرباء كبيرة في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أن أكثر من 6 ملايين منزل من دون كهرباء في أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد جراء القصف الروسي المستمر للبنية التحتية ومنشآت الطاقة.

وأظهرت صور لأقمار صناعية صادرة عن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، أن أوكرانيا باتت بقعة مظلمة على الكرة الأرضية خلال الليل، حيث يعاني البلد الذي يتعرض لهجوم عسكري منذ أشهر أزمة كهرباء خانقة.

وظلت معظم أنحاء أوكرانيا الخميس من دون تدفئة أو كهرباء، بعد أكثر الضربات الجوية الروسية تدميرا على شبكة الطاقة حتى الآن، ونبهت السلطات سكان كييف إلى الاستعداد لمزيد من الهجمات وتخزين المياه والطعام والملابس الثقيلة.

قصف روسي

ومنذ أوائل أكتوبر، أطلقت روسيا قصف صاروخي مستمر على الأراضي الأوكرانية استهدف البنية التحتية ومنشآت الطاقة.

وتعترف موسكو بمهاجمة البنية التحتية الأساسية، قائلة إنها تهدف إلى الحد من قدرة أوكرانيا على القتال ودفعها للتفاوض، أما كييف فتقول إن مثل هذه الهجمات "جريمة حرب".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات الخميس: "تحملنا معًا حربًا شاملة على مدار 9 أشهر ولم تجد روسيا طريقة لكسرنا ولن تجد لذلك سبيلًا. نحن شعب عصي على الكسر".

وأضاف: "في الوقت الذي تُستعاد فيه الكهرباء والتدفئة والاتصالات والمياه تدريجيًّا، لا تزال هناك مشاكل في إمدادات المياه في 15 منطقة".

كما اتهم زيلينسكي روسيا بقصف مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، التي انسحبت منها في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قالت السلطات المحلية إن 7 قتلوا وأصيب 21 في هجوم روسي، الخميس.

ومن جانبها قالت شركة "أوكرنرجو" التي تشرف على شبكة الكهرباء الوطنية في أوكرانيا، أن 50 بالمئة من الطلب لم يُلب حتى مساء الخميس.