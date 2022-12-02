مسؤول أوكراني: روسيا استخدمت صواريخ ذات قدرات نووية ضد كييف

قال الجيش الأوكراني إن روسيا تستخدم الآن صواريخ ذات قدرة نووية برؤوس حربية غير نووية لاستنفاد الدفاعات الجوية الأوكرانية. وعرضت ما قالت إنها شظايا من صواريخ كروز X-55 السوفيتية الصنع - المصممة للاستخدام النووي - الموجودة في المنطقتين الغربيتين لأوكرانيا.

وقال مسؤول أوكراني إن الصواريخ أطلقت "لاستنفاد واستهلاك نظام الدفاع الجوي لبلدنا". وقال إن الاختبارات التي أجريت على الشظايا لم تظهر مستويات غير طبيعية من النشاط الإشعاعي وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

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ويقول خبراء عسكريون أوكرانيون إن روسيا ربما تكون قد استنفدت ترسانتها الصاروخية الضخمة بشكل كبير بعد تنفيذ موجات من الضربات الضخمة على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة. وتوصل تقرير استخباراتي بريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني إلى استنتاجات مماثلة.

وفي إفادة صحفية يوم الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف، أظهر المسؤول العسكري ميكولا دانيليوك للصحفيين ما وصفه بأنه شظايا من صواريخ كروز X-55 (المعروفة باسم AS-15 من قبل الناتو) التي عثر عليها في منطقتي لفيف وخميلنيتسكي.

وقال إن المقذوفات صممت في العهد السوفيتي لضرب "أهداف استراتيجية بإحداثيات محددة سلفا".

وقالت المملكة المتحدة إن الصواريخ صممت "حصريًا كنظام توصيل نووي". ومع ذلك، يُعتقد أن الجيش الروسي أزال الرؤوس النووية من الصواريخ التي أطلقت على أوكرانيا.

وشدد دانيليوك على أنه حتى صاروخ مسلح برأس حربي غير متفجر "يشكل خطرا كبيرا" بسبب طاقته الحركية وبقايا الوقود. وهذا يتضح من الضربة الأخيرة عندما أصاب صاروخ X-55 مبنى سكني. وأضاف أن التجارب تشير إلى "عدم وجود اتصال للصاروخ مع عناصر نووية".

وفي تطورات أخرى، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "مستعد" للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا أبدى اهتمامًا بإنهاء الحرب - لكنه أضاف أن الرئيس الروسي "لم يفعل ذلك بعد".

وقالت موسكو إن تحرك البرلمان الألماني يوم الأربعاء للاعتراف بالتجويع الجماعي لملايين الأوكرانيين في الثلاثينيات من القرن الماضي باعتباره إبادة جماعية كان محاولة "لشيطنة" روسيا.