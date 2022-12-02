نجاة الزعيم الأفغاني حكمتيار من محاولة اغتيال ومقتل مهاجمين

وقع انفجار قریب من المسجد الذي یلقي فیه قلب الدین حکمتیار خطبة الجمعة في مدينة كابول.

وتقول مصادر محلية في كابول، إن انفجاراً وقع في مسجد بمنطقة دار الأمان بالمنطقة السادسة في كابول.

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وذكر مصدر من الحزب الإسلامي أن قلب الدين حكمتيار نجا من محاولة الاغتيال، وقُتل المهاجمون، وأصيب اثنان من أفراد الحراسة التابعة لزعيم الحزب.

وأفادت مصادر من أن مسلحين حاولوا دخول مكتب قلب الدين حكمتيار بعد الانفجار، لكنهم قتلوا على أيدي حراسه الشخصين. ويقال أيضا إن اثنين من حراس حكمتيار أصيبا بجروح.

وتقول مصادر مختلفة إن الانفجار الذي استهدف مسجد الإيمان في كابل والذي يتبع للحزب الإسلامي بقيادة زعيم الحرب الأفغاني قلب الدين حكمتيار أدى إلى مقتل اثنين من المهاجمين بالإضافة إلى مقتل أحد حراس حكمتيار وإصابة آخر.

وأضافت أن حكمتيار يخطب ويؤم المصلين كل جمعة في المسجد نفسه. وخلال الفترة الأخيرة كان يطالب في خطب الجمعة بحكومة جديدة منتخبة. وانتقد بعض قرارات طالبان وهاجم السياسيين الأفغان.