السويد ترحل عضواً بحزب العمال الكردستاني المحظور إلى تركيا
أنقرة تضغط على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي
رحّلت السويد عضواً مُداناً في حزب العمال الكردستاني المحظور إلى تركيا، في وقت تضغط أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، السبت.
وكان محمود تات، الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر في تركيا لانتمائه للحزب المحظور، قد فر إلى السويد في 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.
وصل تات إلى إسطنبول مساء الجمعة بعد أن اعتقلته الشرطة السويدية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
واقتادته الشرطة التركية فور وصوله إلى مطار إسطنبول وأحالته إلى القضاء، السبت، على ما ذكرت شبكة إن تي في الخاصة.
واتهمت تركيا فنلندا والسويد خصوصا بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة، تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو، رغم مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في مدريد حزيران/يونيو.
وتخلت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري وبدأتا مساعي للانضمام للناتو في أيار/مايو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويتطلب قرار الانضمام للحلف إجماع دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكن فقط تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.
وأجرى وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو محادثات ثلاثية مع نظيريه السويدي والفنلندي على هامش اجتماع للناتو في بوخارست هذا الأسبوع.
وقال شاوش أوغلو إن "التصريحات (التي تخرج من السويد) جيدة، التصميم جيد لكننا بحاجة لرؤية خطوات ملموسة".
وأعلنت أنقرة أنها تتوقع من ستوكهولم اتخاذ إجراءات بشأن قضايا من بينها تسليم مجرمين وتجميد أصول "إرهابيين".
-
رئيس اتحاد الشغل يحذر من تدهور الوضع في تونسنور الدين الطبوبي أكد عدم القبول بالمسار الحالي في البلاد.. وحذر من أن "كل المؤشرات تنذر بخطر داهم" المغرب العربي
-
تونس.. بداية بطيئة للحملات الدعائية لانتخابات البرلمانتستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل لاختيار161 نائباً للبرلمان الجديد من بين 1055 مترشحاً المغرب العربي
-
انطلاق إضراب طلابي.. وإيران تسعى لخنق "الفضاء الإلكتروني"منتظري أشار إلى وصف المرشد للشبكة العنكبوتية بـ"الهجمة الثقافية"، واتهم حكومة حسن روحاني بممارسة التسيّب في الفضاء الإلكتروني إيران