الكرملين: دونباس منطقة من روسيا.. وبوتين سيزورها

أكد الكرملين، اليوم السبت، أن فلاديمير بوتين سيزور منطقة دونباس "في الوقت المناسب"، علماً أن الرئيس الروسي لم يتوجه بعد إلى هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي أعلن ضمها نهاية سبتمبر الماضي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، رداً على سؤال عن احتمال قيام بوتين بزيارة مقبلة لدونباس: "في الوقت المناسب، ستتم (هذه الزيارة). إنها منطقة من روسيا".

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في سياق آخر، أعلن مسؤولون في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا اليوم أنهم سيساعدون المواطنين على إخلاء أجزاء من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وسط مخاوف من اشتداد القتال.

وقال ياروسلاف يانوشيفيتش حاكم المنطقة إن المسؤولين رفعوا مؤقتاً الحظر المفروض على العبور للسماح للأوكرانيين الذين يعيشون في القرى على الجانب الآخر من نهر دنيبرو باجتيازه خلال ساعات النهار إلى نقطة محددة.

وكتب على تطبيق المراسلة تليغرام: "الإخلاء ضروري نظراً لاحتمال تكثيف الأعمال العدائية في هذه المنطقة".

وحررت القوات الأوكرانية مدينة خيرسون، الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، من سيطرة روسيا في 11 نوفمبر، لكن القوات الروسية لا تزال تسيطر على باقي المنطقة على الضفة الشرقية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية واصلت قصف خيرسون والمناطق المحيطة بها من هناك، مما أدى لمقتل مدنيين.

وقال يانوشفيتش إنه سيتم رفع الحظر المفروض على المعابر النهرية حتى يوم الاثنين المقبل.