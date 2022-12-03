اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Security Council via a video link from the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia December 2, 2022. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: دونباس منطقة من روسيا.. وبوتين سيزورها

الرئيس الروسي سيتوجه "في الوقت المناسب" إلى هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي أعلن ضمها نهاية سبتمبر الماضي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد الكرملين، اليوم السبت، أن فلاديمير بوتين سيزور منطقة دونباس "في الوقت المناسب"، علماً أن الرئيس الروسي لم يتوجه بعد إلى هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي أعلن ضمها نهاية سبتمبر الماضي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، رداً على سؤال عن احتمال قيام بوتين بزيارة مقبلة لدونباس: "في الوقت المناسب، ستتم (هذه الزيارة). إنها منطقة من روسيا".

دفن مقاتلين موالين لروسيا في دونباس في نوفمبر الماضي
دفن مقاتلين موالين لروسيا في دونباس في نوفمبر الماضي

في سياق آخر، أعلن مسؤولون في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا اليوم أنهم سيساعدون المواطنين على إخلاء أجزاء من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وسط مخاوف من اشتداد القتال.

وقال ياروسلاف يانوشيفيتش حاكم المنطقة إن المسؤولين رفعوا مؤقتاً الحظر المفروض على العبور للسماح للأوكرانيين الذين يعيشون في القرى على الجانب الآخر من نهر دنيبرو باجتيازه خلال ساعات النهار إلى نقطة محددة.

الجيش الأوكراني في شمال دونباس في نوفمبر الماضي
الجيش الأوكراني في شمال دونباس في نوفمبر الماضي

وكتب على تطبيق المراسلة تليغرام: "الإخلاء ضروري نظراً لاحتمال تكثيف الأعمال العدائية في هذه المنطقة".

ماكرون: يجب منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة لطاولة المفاوضات العرب والعالم روسيا و أوكرانيا ماكرون: يجب منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة لطاولة المفاوضات

وحررت القوات الأوكرانية مدينة خيرسون، الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، من سيطرة روسيا في 11 نوفمبر، لكن القوات الروسية لا تزال تسيطر على باقي المنطقة على الضفة الشرقية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية واصلت قصف خيرسون والمناطق المحيطة بها من هناك، مما أدى لمقتل مدنيين.

وقال يانوشفيتش إنه سيتم رفع الحظر المفروض على المعابر النهرية حتى يوم الاثنين المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تعد بإعادة إدارة مترو الأنفاق إلى الملكية العامة.. لماذا؟ الحكومة البريطانية تعد بإعادة إدارة مترو الأنفاق إلى الملكية العامة.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط