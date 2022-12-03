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FILE PHOTO: Suh-hoon, South Korea's chief of the National Intelligence Service (NIS) cries after delivering a joint statement, next to Im Jong-seok, South Korea's chief presidential secretary, at the truce village of Panmunjom inside the demilitarized zone separating the two Koreas, South Korea, April 27, 2018. Picture taken on April 27, 2018. Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters/File Photo
مستشار مون للأمن القومي السابق سوه هون
صراع الكوريتين

سيول تعتقل مسؤولاً أمنياً سابقاً بشأن مقتل موظف عند الحدود

يشتبه بتلاعب مستشار سابق للأمن القومي بكوريا الجنوبية بقضية تعود لعام 2020 حين قُتل مسؤول بمصائد الأسماك في البحر على يد جنود من كوريا الشمالية

العربية.نت
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ألقي القبض على مستشار سابق للأمن القومي بكوريا الجنوبية، اليوم السبت، للاشتباه في تلاعبه بقضية تعود لعام 2020 حين قُتل مسؤول بمصائد الأسماك في البحر على يد جنود من كوريا الشمالية.

وأثارت قضية القتل جدلاً، إذ دحضت عائلة المسؤول، واسمه لي داي جون، مزاعم إدارة الرئيس السابق مون جيه إن بأنه سعى للفرار إلى الشمال بسبب ديون القمار، ومعاناته من مشاكل نفسية وحياة تعيسة.

وغيرت حكومة الرئيس الحالي يون سوك يول هذا التفسير، قائلةً إنه لا يوجد دليل على محاولة الانشقاق. كما بدأ المدعون تحقيقاً في وفاة لي وكذلك في قضية ترجع لعام 2019 تم فيها ترحيل صيادين من كوريا الشمالية إلى بلدهما رغماً عنهما.

قوارب صيد في كوريا الجنوبية على مقربة من الحدود مع كوريا الشمالية
قوارب صيد في كوريا الجنوبية على مقربة من الحدود مع كوريا الشمالية

ويواجه مستشار مون للأمن القومي آنذاك، سوه هون، اتهامات بأنه أمر بحذف تقارير المخابرات للتكتم على مقتل لي، وتلاعب بالأدلة لدعم مزاعم الانشقاق.

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وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية، بعد مداولات استمرت 19 ساعة، مذكرة توقيف بحق سوه اليوم السبت، مشيرةً إلى "خطورة القضية، ووضع المشتبه به، وخطر إتلاف الأدلة".

وأحجم سوه، الذي شغل أيضاً منصب رئيس المخابرات، عن الرد على أسئلة الصحافيين لدى مجيئه لحضور المداولات، لكنه نفى الاتهامات واتهم حكومة يون بالثأر السياسي.

ولم يرد مكتب يون على الفور على طلب للتعليق، لكنه قال إن المدعين يعملون بشكل مستقل ولم يتدخل في تحقيقاتهم.

وأثار اعتقال سوه جدلاً بين المشرعين حول ما إذا كان المدعون سيوسعون نطاق التحقيق لتوجيه اتهامات جنائية ضد مون، الذي منح الأولوية للمصالحة بين الكوريتين حتى انتهاء فترة ولايته في مايو الماضي.

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