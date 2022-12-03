ماكرون: يجب منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة لطاولة المفاوضات
أعرب ماكرون عن رغبته في التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.
وقال ماكرون خلال مقابلة أجرتها معه قناة TF1: "يجب أن نفكر في الهيكل الأمني الذي سنعيش في ظله غدا. نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء.
وتابع بالقول: "ستكون هذه المسألة جزءا من المناقشات حول السلام، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لما سيحدث بعد (النزاع الأوكراني) والتفكير في كيفية حماية حلفائنا، وفي الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات".
وأعرب ماكرون عن رغبته في التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة الوضع في مجال الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا.
وأضاف: "يجب أن نواصل مساعدة أوكرانيا، والسعي لتجنب التصعيد، وحماية محطة زابوروجيا الكهروذرية والتحضير للحوار، استعدادا لليوم الذي سيجلس فيه الجميع على طاولة المفاوضات".
تأتي تصريحات ماكرون في ختام زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
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