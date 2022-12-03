اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص العربية.نت العربية نت الشيخ بوتين ماكرون
الرئيسان ماكرون وبوتين
روسيا و أوكرانيا

ماكرون: يجب منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة لطاولة المفاوضات

أعرب ماكرون عن رغبته في التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.

وقال ماكرون خلال مقابلة أجرتها معه قناة TF1: "يجب أن نفكر في الهيكل الأمني ​​الذي سنعيش في ظله غدا. نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء.

تعبيرية
تعبيرية

وتابع بالقول: "ستكون هذه المسألة جزءا من المناقشات حول السلام، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لما سيحدث بعد (النزاع الأوكراني) والتفكير في كيفية حماية حلفائنا، وفي الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات".

ماكرون: أوروبا تستهدف تسوية الخلافات التجارية مع أميركا بحلول بداية 2023 اقتصاد الحرب التجارية ماكرون: أوروبا تستهدف تسوية الخلافات التجارية مع أميركا بحلول بداية 2023
ماكرون يناقش مع ماسك كيفية امتثال تويتر للوائح الأوروبية العرب والعالم إيلون ماسك ماكرون يناقش مع ماسك كيفية امتثال تويتر للوائح الأوروبية

وأعرب ماكرون عن رغبته في التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة الوضع في مجال الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا.

وأضاف: "يجب أن نواصل مساعدة أوكرانيا، والسعي لتجنب التصعيد، وحماية محطة زابوروجيا الكهروذرية والتحضير للحوار، استعدادا لليوم الذي سيجلس فيه الجميع على طاولة المفاوضات".

تأتي تصريحات ماكرون في ختام زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تعد بإعادة إدارة مترو الأنفاق إلى الملكية العامة.. لماذا؟ الحكومة البريطانية تعد بإعادة إدارة مترو الأنفاق إلى الملكية العامة.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط