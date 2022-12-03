ماكرون يناقش مع ماسك كيفية امتثال تويتر للوائح الأوروبية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على "تويتر"، إنه التقى الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة "تويتر"، بعد ظهر يوم الجمعة، وناقشا الجهود التي يتعين على "تويتر" بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.

وقال ماكرون في تغريدة اليوم السبت، إن "اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية".

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ويوم الخميس، قال ماكرون الذي يزور الولايات المتحدة، في حديث للبرنامج التلفزيوني "غود مورنينغ أميركا" إنه يعتقد أن هناك "مسؤوليات وحدودا" لحرية التعبير.

وأفاد باحثون بحدوث زيادة في خطاب الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن ماسك، المدافع عن حرية التعبير، العفو عن الحسابات التي تم تعليقها في ظل القيادة السابقة للشركة والتي لم تخرق القانون أو تشارك في "رسائل غير مرغوب فيها".

واستحوذ ماسك على "تويتر" في 27 أكتوبر مقابل 44 مليار دولار، وسرعان ما تحرك لبدء عدد من التغييرات على المحتوى وطاقم العمل.

I'll say it here, on Twitter, because it’s all about the blue bird. This afternoon I met with @elonmusk and we had a clear and honest discussion: — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 2, 2022

واختتم إيمانويل ماكرون، الجمعة، زيارة دولة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام، بجولة في مدينة نيو أورلينز التي تُشكّل رمزًا للعلاقات الفرنسية الأميركية التاريخيّة وروّج فيها للفرنكوفونية.

وغداة استقبال حافل في البيت الأبيض كرّس "صداقة" الرئيس الفرنسي مع نظيره الأميركي جو بايدن، أمضى ماكرون أقل من 24 ساعة في المدينة الواقعة قي ولاية لويزيانا بجنوب شرق البلاد.

وكان نابوليون بونابرت باع نيو أورلينز التي كانت فرنسية أصلا، للولايات المتحدة في 1803.

وفي سلسلة تغريدات، قال الرئيس الفرنسي أيضًا إنه ناقش مع إيلون ماسك "مشاريع صناعيّة خضراء مستقبليّة، مثل إنتاج السيّارات الكهربائيّة والبطاريات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

من جهته، قال ماسك إنه "متحمس" بشأن "مشاريع مثيرة في فرنسا"، دون مزيد من التفاصيل.