بريطانيا: لا نرجح تحقيق روسيا تقدماً ميدانياً بأوكرانيا
أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، بأن من غير المرجح أن تحقق روسيا نجاحات كبيرة في العملية العسكرية ضد أوكرانيا في الأشهر المقبلة.
وأشارت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تفيد بأن الدعم الشعبي الروسي "للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا آخذ في التراجع بشكل كبير.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 December 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 4, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/wgwjroo1ys
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pSq13JBIrv
كما قال بيان الوزارة إنه على الرغم من جهود السلطات الروسية لفرض سيطرة واسعة النطاق على المعلومات، فإن عدداً متزايداً من الروس يشعرون بتأثير الصراع منذ بدء "التعبئة الجزئية" لقوات الاحتياط في سبتمبر أيلول 2022.
وتابع أنه "نظراً لأن من غير المحتمل أن تحقق روسيا نجاحات كبيرة في ساحة المعركة في الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن يواجه الكرملين صعوبة متزايدة في الحفاظ على موافقة ضمنية على الحرب" بين الشعب الروسي.
تطويق باخموت
في موازاة ذلك، قالت الوزارة إن روسيا تخطط على الأرجح لتطويق بلدة باخموت في إقليم دونيتسك بالتقدم إلى الشمال والجنوب.
وأضافت الوزارة في تحديث يومي لمعلومات المخابرات، أن الاستيلاء على المدينة سيكون له أثر محدود على العمليات لكن من المحتمل أن يسمح لروسيا بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك.
كذلك أشارت الوزارة في التحديث المنشور على تويتر إلى أن "هناك احتمالا واقعيا بأن الاستيلاء على باخموت أصبح في الأساس هدفا سياسيا رمزيا لروسيا".
الانسحاب من خيرسون
يذكر أن القوات الروسية كثفت من ضرباتها في أوكرانيا خلال الفترة الماضية، واستهدفت منشآت البنى التحتية ومحطات الطاقة، وذلك بعد انسحابها من منطقة خيرسون وسيطرة القوات الأوكرانية عليها مجدداً في 11 نوفمبر الماضي.
لكن القوات الروسية لا تزال تسيطر على باقي المنطقة على الضفة الشرقية.
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