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أفغانستان وطالبان

شاهد.. طالبان تجلد سيدة أفغانية خرجت للسوق من دون محرّم

وحسب مسؤول في الحركة، فإن الأفراد المعنيين مدانون "بجرائم أخلاقية"، من بينها الزنا، والسرقة

دبي - العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بجلد عناصر في حركة "طالبان" امرأة في ولاية تخار، عقابا لها على خروجها للتسوق بلا مرافقة محرّم لها.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، إن عناصر من حركة طالبان ظهروا في مقطع فيديو، يجلدون امرأة أفغانية، بتهمة شراء احتياجات المنزل من أحد المتاجر دون مرافقة محرم.

وأُجبرت النساء الأفغانيات على الامتثال للعديد من القوانين والقواعد القمعية بعد أن عاد نظام طالبان من جديد، حيث تعاني المرأة الأفغانية بشدة في ظل حكم مسؤولي طالبان.

وحسب مسؤول في الحركة، فإن الأفراد المعنيين مدانون "بجرائم أخلاقية"، من بينها الزنا، والسرقة.

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