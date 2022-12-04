روسيا تخطط لضرب سلاسل التوريد في أوكرانيا.. والناتو يستنفر

بعدما صوّبت عملاقة التكنولوجيا الأميركية "مايكروسوفت" اتهاماتها مجدداً إلى روسيا بأنها تعمل ثانية على تنسيق هجمات الكترونية على البنية التحتية لجارتها أوكرانيا، شهدت العاصمة الإستونية تالين هذا الأسبوع اجتماع 150 خبيرا بالأمن السيبراني في حلف شمال الأطلسي الناتو، استعدادا لحرب إلكترونية متوقعة.

في التفاصيل، حضر اللقاء أكثر من 1000 متخصص بأمن الإنترنت من أعضاء الأطلسي وحلفائه من جميع أنحاء العالم، مركّزاً على تقييم واختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية ضد أي هجمات.

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وجاء الاجتماع تحضيراً لردع أي سيناريو حول حرب إلكترونية شاملة قريبة، خصوصاً وأن هذا الأمر كان ضمن توقعات الحلف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لتقرير نشرته مجلة "بوليتكو".

بهدف تعطيل سلاسل التوريد

وأكد في تفاصيله أن الهجمات الروسية المخطط لها ستنفّذ بضربات صاروخية خصوصاً بعد انسحاب قوات موسكو من مناطق في أوكرانيا، في إِشارة إلى خيرسون.

كما أشار إلى أن الكرملين يسعى اليوم إلى توسيع الهجمات الإلكترونية بهدف تعطيل سلاسل التوريد العسكرية والإنسانية وإضعاف الدعم الغربي لكييف.

وتقول عملاقة التكنولوجيا أيضاً إن هذه الحملة يمكن أن تكون إنذاراً من روسيا بتوسيع نطاق الهجمات الإلكترونية خارج حدود أوكرانيا.

كذلك شددت على أن موسكو قد تركّز كذلك على البلدان والشركات التي تزود أوكرانيا بسلاسل التوريد الحيوية للمساعدات والأسلحة هذا الشتاء.

اتهامات كثيرة

يذكر أن تقارير كثيرة كانت تحدّثت خلال الأشهر السابقة التي مرّت بها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عن اختراقات روسية نفّذت لأنظمة الأقمار الصناعية الأوكرانية وشركات الطاقة وغيرها من البنية التحتية الحيوية، مما أثار المخاوف الدولية حول كيفية نشر موسكو لقدراتها السيبرانية المتطورة بعد ذلك.

ومايكروسوفت نفسها كانت اتهمت روسيا العام الماضي، بتنفيذ هجمات على شركات البنية التحتية في أوكرانيا وبولندا بهدف مهاجمة الشركات المشاركة في تقديم المساعدة العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

كما أكدت أن 55% من حوالي 50 منظمة تعرضت لهجمات روسية منذ فبراير/شباط الماضي هي شركات بنية تحتية حيوية، مشددة على أن خبراء محليين ساعدوا على احتواء تأثيرات تلك الهجمات.