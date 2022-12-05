تركيا.. إصابة 19 في حادثة اصطدام ترام بحافلة في إسطنبول

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، اليوم الاثنين، بإصابة 19 شخصاً في حادثة اصطدام ترام بحافلة نقل عام في إسطنبول.

والحادث وقع في حوالي الساعة 10:30 في منطقة أيوب سلطان نتيجة فقدان السائق التحكم في توجيه الحافلة، وفق ما نقلته صحف محلية.

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كما تم إرسال طواقم الصحة والإطفاء إلى مكان الحادث فور الإخطار.

وكشفت الأنباء الأولية أن سائق الحافلة نجا بصعوبة من الحادث، كما وصفت حالة اثنين من المصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى بالخطيرة.

من جانبها، اتخذت الشرطة إجراءات أمنية في المنطقة، وتم إخراج الحافلة من موقعها بواسطة شاحنة سحب.