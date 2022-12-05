انفجارات تهز قاعدتين جويتين في روسيا.. إحداهما تضم قاذفات استراتيجية

هزت انفجارات قاعدتين جويتين في روسيا اليوم الاثنين، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية.

وأشارت التقارير إلى حدوث أحد الانفجارات في قاعدة تضم قاذفات قنابل استراتيجية ذات قدرة على حمل أسلحة نووية شاركت في شن ضربات ضد أوكرانيا.

مادة اعلانية

فيما لم تعلق السلطات الأوكرانية ولا الروسية على الفور على السبب المحتمل للانفجارات.

انفجار شاحنة وقود

من جانبها، قالت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الحكومية إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب ستة آخرون، ولحقت أضرار بطائرة فجر اليوم الاثنين، عندما انفجرت شاحنة وقود في قاعدة جوية في ريازان غربي روسيا.

وتضم القاعدة طائرات بعيدة المدى تعمل على تزويد القاذفات بالوقود في الجو.

في سياق منفصل، قالت السلطات في منطقة ساراتوف الواقعة على طول نهر الفولغا إنها تتحقق من تقارير أفادت بوقوع انفجار في منطقة قاعدة إنجلز الجوية، التي تضم قاذفات استراتيجية من طراز توبوليف - 95 وتوبوليف - 160 شاركت في شن ضربات على أوكرانيا.

وهذا النوع من القاذفات لديه القدرة على حمل أسلحة نووية.

وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارجين، إنه لم تحدث أضرار بالمنشآت المدنية، مضيفاً أن السلطات تتحقق مما إذا كانت هناك أي حوادث في منشآت عسكرية.

انفجار قرب قاعدة إنجلز

وتحدثت وسائل إعلام إقليمية عن سماع دوي انفجار قوي بالقرب من قاعدة إنجلز، ونقل عن بعض السكان قولهم إنهم شاهدوا وميضا من الضوء قادما من المنطقة.

في أوكرانيا، قال مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن ثلاث ضربات صاروخية أصابت مسقط رأسه في كريفي ريه في جنوب وسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عامل في أحد المصانع وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، قتل شخص في قصف بصواريخ اس - 300 على البنية التحتية المدنية في بلدة كوبيانسك، بحسب بيان مكتب الرئيس.