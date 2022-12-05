زيلينسكي: علينا الصمود هذا الشتاء للبقاء أحياء
مع اقتراب فصل الشتاء، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة للشعب الأوكراني، طالبه فيها بالصمود والمثابرة في وجه القوات الروسية.
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الأحد، إن "العدو يأمل بشدة في استخدام الشتاء ضدنا لجعله برداً ومشقة وجزءاً من إرهابه".
وتابع "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للبقاء على قيد الحياة هذا الشتاء مهما كان قاسياً، وتحمل هذا الشتاء يعني تحمل كل شيء".
كذلك أضاف الرئيس الأوكراني أن "تحمل هذا الشتاء هو الدفاع عن كل شيء. يجب أن تصبح كل أوكرانيا نقطة كبيرة لا تقهر، وأن تعمل كل يوم، وتعمل كل ليلة. الدولة، رجال الأعمال، الناس، جميعاً".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها زيلينسكي الأوكرانيين بالتحمل مع بدء فصل الشتاء، في إشارة إلى الصعاب التي يواجهها ملايين الأوكرانيين في الصقيع والبرد وسط انقطاع الكهرباء والمياه أحياناً، إثر الضربات الروسية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة.
استهداف منشآت الطاقة
وكانت القوات الروسية شنت الأسبوع الماضي سلسلة ضربات مكثفة تركزت على منشآت الطاقة، فيما هرع المهندسون الأوكران إلى إصلاح الأضرار خاصة في العاصمة.
يذكر أنه منذ أكتوبر الماضي (2022) اعتمدت موسكو استراتيجية جديدة في ضرباتها تركزت على البنى التحتية، لاسيما بعد الانتكاسات التي واجهتها في الشرق والجنوب الأوكراني، من ضمنها انسحاب قواتها من خيرسون، فضلاً عن الضربات التي تلقتها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.
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