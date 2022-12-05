انفجار جنوب موسكو يخلف قتلى.. فيديو يوثّق

في وقت مبكر من صباح الاثنين، هزّ انفجار قوي مقاطعة ساراتوف جنوبي روسيا، في منطقة قريبة من مطار للقوات المسلحة الروسية.

فقد أبلغ سكان محليون، السلطات بأنهم شاهدوا وميضاً ساطعاً تلاه انفجار قوي.

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قتلى وجرحى

ووفق المعلومات، قتل 5 أشخاص، وأصيب 3 آخرون، بحسب صحيفة "ساراتوف 24" المحلية.

كما انتشرت مقاطع فيديو عبر تويتر، أظهرت دخاناً كثيفاً يتصاعد من منطقة المطار بعد الانفجار، وسط معلومات بأن تلك المنطقة تؤوي قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95/160 تنطلق منه عادة ضربات صاروخية على أوكرانيا.

ووقع الانفجار عند الساعة 06:04 صباحا بالتوقيت المحلي (04:04 بتوقيت كييف)، على بعد 4 كيلومترات من نقطة مراقبة استطاعت توثيق ما حدث.

وأكدت اللقطات أن مدة الانفجار وصلت 12 ثانية، ويسمع فيه أيضاً صوت مشابه لصوت صاروخ أو طائرة تحلق.

What a way to start the day. A powerful explosion rang out in Engels’ airport in Russia. Let me remind you that there is an airfield with Tu-95/160 strategic bombers from which missile strikes are launched on Ukraine. pic.twitter.com/RarV3GUanY — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 5, 2022

نقطة انطلاق صواريخ

يشار إلى أن ساراتوف تقع على الضفة اليمنى لنهر الفولغا، وعلى بعد 458 كلم من حدود أوكرانيا.

وتوجد هناك على الجانب الآخر بلدة إنجلز التي تخدم قاعدة جوية تحمل الاسم نفسه وتنطلق منها عادة قاذفات تطلق صواريخ على أوكرانيا.