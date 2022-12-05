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انفجار جنوب موسكو يخلف قتلى.. فيديو يوثّق

دبي - العربية.نت
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في وقت مبكر من صباح الاثنين، هزّ انفجار قوي مقاطعة ساراتوف جنوبي روسيا، في منطقة قريبة من مطار للقوات المسلحة الروسية.

فقد أبلغ سكان محليون، السلطات بأنهم شاهدوا وميضاً ساطعاً تلاه انفجار قوي.

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قتلى وجرحى

ووفق المعلومات، قتل 5 أشخاص، وأصيب 3 آخرون، بحسب صحيفة "ساراتوف 24" المحلية.

كما انتشرت مقاطع فيديو عبر تويتر، أظهرت دخاناً كثيفاً يتصاعد من منطقة المطار بعد الانفجار، وسط معلومات بأن تلك المنطقة تؤوي قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95/160 تنطلق منه عادة ضربات صاروخية على أوكرانيا.

ووقع الانفجار عند الساعة 06:04 صباحا بالتوقيت المحلي (04:04 بتوقيت كييف)، على بعد 4 كيلومترات من نقطة مراقبة استطاعت توثيق ما حدث.

وأكدت اللقطات أن مدة الانفجار وصلت 12 ثانية، ويسمع فيه أيضاً صوت مشابه لصوت صاروخ أو طائرة تحلق.

نقطة انطلاق صواريخ

يشار إلى أن ساراتوف تقع على الضفة اليمنى لنهر الفولغا، وعلى بعد 458 كلم من حدود أوكرانيا.

وتوجد هناك على الجانب الآخر بلدة إنجلز التي تخدم قاعدة جوية تحمل الاسم نفسه وتنطلق منها عادة قاذفات تطلق صواريخ على أوكرانيا.

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