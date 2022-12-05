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سيدة أوكرانية تركض مع طفلها هربا من القصف الروسي قرب كييف - أرشيفية في مارس 2022 من رويترز

هجمات صاروخية روسية جديدة.. والأوكرانيون يحتمون بالملاجئ

دبي - العربية.نت
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أطلقت روسيا وابلا جديدا من الصواريخ على أوكرانيا اليوم الاثنين مما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ في أنحاء البلاد مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

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ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف وفي مختلف أنحاء أوكرانيا فيما وصفه مسؤولون بأنها أحدث موجة من الضربات الصاروخية الروسية منذ بداية العملية الروسية في 24 فبراير شباط.

كما قال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات "تم إطلاق صواريخ بالفعل"، على عدة مناطق في البلاد.

إحدى ضواحي كييف بعد تعرضها لقصف روسي (أ ب)
إحدى ضواحي كييف بعد تعرضها لقصف روسي (أ ب)

كذلك، طال قصف صاروخي روسي عدة منازل في جنوب زابوريجيا، وأفادت الرئاسة الأوكرانية بمقتل 2 جراء قصف صاروخي روسي على زابوريجيا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو قتلى أو مصابين لكن وسائل إعلام أوكرانية نقلت عن مسؤولين قولهم إنه يمكن سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق مع بدء تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني "لا تتجاهلوا الإنذار".

واستهدفت القوات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة بينما تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي مع حلول فصل الشتاء.

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