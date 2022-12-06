أوكرانيا: استهدفنا قاعدتين عسكريتين داخل روسيا بمسيّرات

أعلن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا باستخدام طائرات مسيّرة، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين.

وقال إن الطائرات المسيّرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضراراً بعدة طائرات أخرى، بحسب رويترز.

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3 قتلى

يذكر أنه في وقت سابق الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاعدتَين جويتَين روسيتَين تقعان في وسط البلاد، تعرضتا لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية ما أسفر عن سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الروسي.

وقالت في بيان إن "نظام كييف حاول صباح الاثنين شن ضربات بمسيّرات ذات تصميم سوفياتي على قاعدة دياغيليفو الجوية في منطقة ريازان وقاعدة إنغيلز في منطقة ساراتوف".

"خارج الخدمة"

كما اتهمت الوزارة القوات الأوكرانية بالسعي بذلك إلى "وضع خارج الخدمة الطائرات الروسية البعيدة المدى" التي استُخدمت لشنّ الضربات التي استهدفت في الأسابيع الأخيرة البنى التحتية للطاقة على الأراضي الأوكرانية، وفق فرانس برس.

كذلك أردفت أن هذه "المسيّرات النفاثة" اعترضتها منظومات الدفاع الجوي الروسية إلا أن حطامها سقط على أراضي القاعدتين الجويتين المستهدفتين ما تسبب بانفجارات وأضرار "طفيفة" بطائرتين.

وأضافت أن 3 جنود روس "أُصيبوا بجروح قاتلة" جراء هذه الهجمات ونُقل 4 آخرون إلى المستشفى.

"ضربة هائلة"

كما أوضحت أنه رغم هذه الهجمات "نُفّذت ضربة هائلة بأسلحة عالية الدقة" حوالي الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش الاثنين استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية وبنى تحتية للطاقة تابعة للقوات الأوكرانية، كاشفة أنه تم استهداف 17 هدفاً في المجمل.

يذكر أن وسائل إعلام روسية كانت نقلت الاثنين عن مسؤولين محليين قولهم إن انفجارات هزت قاعدتين جويتين في وسط روسيا، إحداهما مخصصة للطيران الاستراتيجي وتُستخدم لشن ضربات على أوكرانيا.

فيما اكتفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالقول إن بوتين أُبلغ بالأمر. وصرح للصحافة أن "الرئيس يتلقى بشكل منتظم معلومات تأتي من الأجهزة ذات الصلة، بشأن كل ما يحصل"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.