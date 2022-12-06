أوكرانيا تغير قواعد المعركة.. وبوتين يبحث "الأمن الداخلي"

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في "الأمن الداخلي" في روسيا مع كبار المسؤولين الروس، بعد أن قال الكرملين إنّ الهجمات الأوكرانية الأخيرة بطائرات مُسيَّرة تشكّل خطراً على البلاد. واعتبر مسؤولون غربيون أن استهداف أوكرانيا لقواعد جوية روسية سيكون له تأثير نفسي.

قال مسؤولون غربيون كبار اليوم الثلاثاء إن الهجوم على قواعد جوية في العمق الروسي سيوجه ضربة نفسية قوية لموسكو بما يعني أن عليها التفكير مليا في كيفية الحفاظ على سلامة قاذفاتها بعيدة المدى.

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وتعرضت قاعدة إنجيلز الجوية، القريبة من مدينة ساراتوف وعلى بعد 600 كيلومتر من أقرب أراضي أوكرانية، وقاعدتان جويتان أخريان إلى هجمات بطائرات مسيرة في اليومين الماضيين على الأقل.

وقال المسؤولون الغربيون الكبار، إن الضربات وصلت إلى أقصى عمق داخل روسيا منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وتابع أحدهم "لو كانوا (الأوكرانيين).. فهذا يظهر أنهم يستطيعون العمل داخل روسيا كما يحلو لهم، وهذا سيقلق الروس بشدة... أعتقد أنها توجه ضربة نفسية".

وقالت السلطات في وقت سابق اليوم، إنّ طائرة مسيّرة قُصفت قرب مطار في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بعد يوم من إلقاء موسكو اللوم على كييف في هجمات بطائرات مسيّرة على مطارين آخرين.

وكان مسؤول أوكراني أعلن أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا باستخدام طائرات مسيّرة، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الاثنين.

وقال إن الطائرات المسيّرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضراراً بعدة طائرات أخرى، بحسب رويترز.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، كانت الهجمات بطائرات مُسيَّرة أمس الاثنين، غير عادية، لأنّ كلا الموقعين يبعد مئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية. وقال الكرملين اليوم الثلاثاء، إنّ بوتين عقد اجتماعاً لمجلس الأمن لمناقشة كيفية ضمان "الأمن الداخلي" للدولة، من دون مزيد من التفاصيل.

على صعيد متّصل، قال المتحدث باسم بوتين دميتري بيسكوف، للصحافيين إنّ السلطات تتّخذ الإجراءات "الضرورية" لحماية البلاد من الهجمات الأوكرانية. وأضاف رداً على سؤال حول ضربات الطائرات المُسيَّرة: "بالطبع، السياسة التي أعلنها النظام الأوكراني صراحةً لمواصلة مثل هذه الأعمال الإرهابية هي عامل خطر".

وفي وقت سابق اليوم، قال حاكم كورسك رومان ستاروفويت، إنه نتيجة لهجوم بطائرة مُسيَّرة بالقرب من مطار محلي، اشتعلت النيران في خزان للنفط. لم تقع إصابات، ولم يُحدّد الحاكم المكان الذي جاءت منه الطائرة المُسيَّرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إنّ أوكرانيا "حاولت ضرب" قاعدة "دياغيليفو" الجوّية في منطقة ريازان، وقاعدة "إنغيلز" في منطقة ساراتوف "بطائرات مسيَّرة سوفياتية الصنع".

و"إنغيلز" هي قاعدة للطائرات الاستراتيجية التي تقول كييف إنّها استُخدمت لضرب أوكرانيا.

وقالت الوزارة الروسية إنّ تلك الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. كما لحقت أضرار طفيفة بطائرتين.