طارق رمضان يحاكم بتهمة الاغتصاب في جنيف

تجري محاكمة طارق رمضان العام المقبل بتهمة الاغتصاب أمام قضاء جنيف، في وقائع تعود إلى أكثر من 14 عاماً، وفق ما ذكر مكتب النائب العام السويسري أمس الإثنين.

وقال المتحدث باسم المكتب أوليفييه فرانسي لوكالة "فرانس برس" إن "النيابة العامة تؤكد تقديم لائحة الاتهام وإحالة طارق رمضان للمحاكمة أمام محكمة الجنايات. والمتهم سيحاكم بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي"، مؤكداً بذلك معلومات نشرها التلفزيون السويسري العام.

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وفي هذه القضية، تتهم المدعية التي أطلق عليها في الإعلام اسم "بريجيت"، طارق رمضان الذي يبلغ من العمر الآن 60 عاماً، باستدراجها إلى غرفة فندق في جنيف مساء 28 أكتوبر 2008، مؤكدةً أنها تعرضت للاغتصاب المصحوب بالضرب والشتائم.

وكانت "بريجيت" قد التقت برمضان خلال جلسة توقيع كتاب، ثم خلال مؤتمر في سبتمبر 2008. وتبع ذلك تبادل مراسلات حميمية على وسائل تواصل اجتماعية. ويوم الحادثة كانت على موعد مع رمضان لشرب الشاي.

من جهته، قال محامي رمضان، غوريك كانونيكا، لوكالة "فرانس برس" الاثنين أن "النيابة العامة اكتفت بنسخ الشكوى دون إدراج ما يجردها من الأهلية. وسيعود للقضاة أمر تبرئة رمضان بالكامل، نحن ننتظر بهدوء المحاكمة".

وتقدمت المدعية بشكوى إلى القضاء في جنيف في أبريل 2018. وفتح المدعي العام تحقيقاً في نفس العام.

وقال محامي الضحية فرانسوا زيمراي: "قامت موكلتي بهذا الإجراء وينتابها القلق. إنها لا تشعر بالرغبة في الانتقام لكنها تشعر بالارتياح والآن هي تستعيد الثقة في المؤسسات" مشيراً إلى أن الحكم سيصدر في النصف الأول من عام 2023.

وتقدم التحقيق ببطء لتعذر استجواب رمضان الذي كان رهن السجن الاحترازي في باريس بتهم اغتصاب أخرى. وفور إطلاق سراحه في نوفمبر 2018، خضع لرقابة قضائية منعته من مغادرة فرنسا. لذا تعين على المدعي العام الحصول على موافقة السلطات القضائية الفرنسية لسماع أقواله في باريس.

وتم رفع هذا الإجراء بشكل جزئي لاحقاً، مما سمح لرمضان بحضور جلسات استماع الشهود في عام 2020 في جنيف.

وأشار محامو رمضان الذين قدموا شكوى ضد "بريجيت" بتهمة "الافتراء" إلى أنه التقى المرأة لكنه أحجم عن الدخول بعلاقة معها.

وفي باريس، طلب مكتب المدعي العام في يوليو الماضي محاكمة طارق رمضان بتهمة اغتصاب أربع نساء، قيل إنها ارتكبت بين عامي 2009 و 2016. لكن في أغسطس طلب محاموه تعليق التوجيهات، طالما أن محكمة الاستئناف لم تبت في تقارير الخبراء التي خلصت إلى "تأثير" رمضان على المدعيات الأربع.