عباس للعربية: الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة لكنها تعمل عكسها
الرئيس الفلسطيني لـ"العربية": السلطة باقية ولن تنتهي ولم نبحث خيار حلها
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات لقناة "العربية" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة ولا تراجع عنها، لكنه أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي ينقض كل هذه الاتفاقيات بتصرفاته.
وحذّر عباس من أن السلطة الفلسطينية قد تخلي طرفها من هذه الاتفاقيات في أي لحظة.
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن السلطة قدمت طلباً لمحكمة العدل الدولية لتوصيف مفهوم الاحتلال وحشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية.
وشدد عباس على أن السلطة الفلسطينية باقية ولن تنتهي، مضيفاً أنه لم يتم بحث خيار حلها.
كما قال عباس إن السلطة الفلسطينية ستتعامل مع بنيامين نتنياهو، الذي من المرجح أن يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة "دون التنازل عن ثوابتها".
في سياق آخر قال الرئيس الفلسطيني: "علاقتنا جيدة مع النظام في سوريا.. والوضع طبيعي بيننا"؟، مضيفاً: "نحن ضد دخول حماس إلى سوريا".
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