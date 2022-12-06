اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Palestine’s President Mahmoud Abbas addresses the 77th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2022. REUTERS/Caitlin Ochs
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عباس للعربية: الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة لكنها تعمل عكسها

الرئيس الفلسطيني لـ"العربية": السلطة باقية ولن تنتهي ولم نبحث خيار حلها

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات لقناة "العربية" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة ولا تراجع عنها، لكنه أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي ينقض كل هذه الاتفاقيات بتصرفاته.

وحذّر عباس من أن السلطة الفلسطينية قد تخلي طرفها من هذه الاتفاقيات في أي لحظة.

الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة في الضفة الغربية الأسبوع الماضي
الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة في الضفة الغربية الأسبوع الماضي
اليمن.. نجاة رئيس بعثة الأمم المتحدة من انفجار لغم اليمن اليمن والحوثي اليمن.. نجاة رئيس بعثة الأمم المتحدة من انفجار لغم

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن السلطة قدمت طلباً لمحكمة العدل الدولية لتوصيف مفهوم الاحتلال وحشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية.

وشدد عباس على أن السلطة الفلسطينية باقية ولن تنتهي، مضيفاً أنه لم يتم بحث خيار حلها.

كما قال عباس إن السلطة الفلسطينية ستتعامل مع بنيامين نتنياهو، الذي من المرجح أن يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة "دون التنازل عن ثوابتها".

في سياق آخر قال الرئيس الفلسطيني: "علاقتنا جيدة مع النظام في سوريا.. والوضع طبيعي بيننا"؟، مضيفاً: "نحن ضد دخول حماس إلى سوريا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز: كييف استهدفت قواعد عسكرية حساسة داخل الأراضي الروسية نيويورك تايمز: كييف استهدفت قواعد عسكرية حساسة داخل الأراضي الروسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط