مجدداً.. "طرود دموية" تلاحق بعثات أوكرانية

اعترضت الشرطة الإسبانية 3 طرود أخرى تحتوي على عيون حيوانات مرسلة إلى سفارة أوكرانيا في مدريد وقنصليتيها في برشلونة وملقة الاثنين، وفق ما كشفت مصادر بالشرطة مقربة من التحقيقات.

وقالت المصادر إن أفراد أمن خدمة البريد اكتشفوا الطرود الجديدة خلال عملية فحص صباح الاثنين وأبلغوا الشرطة.

مادة اعلانية

كما أضافت أن الضباط لم يجدوا أي مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال داخل الطرود، بحسب رويترز.

21 حالة

كذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو اعتراض الطرود الجديدة الاثنين.

وقال إن هناك 21 حالة معروفة الآن أُرسلت فيها مثل هذه التهديدات إلى بعثات دبلوماسية في 12 دولة.

في أنحاء أوروبا

يذكر أن أوكرانيا أعلنت الأسبوع الماضي أن سلسلة من "الطرود الدموية" أُرسلت إلى بعثاتها في أنحاء أوروبا، بعد وقت وجيز من انفجار طرد ملغوم بسفارة أوكرانيا في إسبانيا.

بينما أبطلت الشرطة مفعول طرود أخرى أرسل أحدها إلى رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث.

وتلقت السفارة الأوكرانية في مدريد بالفعل طرداً يحتوي على أعين حيوانات الجمعة، قالت وزارة الداخلية إنه يحمل طابع بريد أجنبياً.