نقل نائب معارض للمستشفى بعد مشاجرة بالبرلمان التركي
يعاني أورس مشاكل في القلب وتم وضعه تحت رعاية الطوارئ كإجراء احترازي
نُقل نائب من المعارضة إلى المستشفى الثلاثاء، بعد مشاجرة اندلعت في برلمان البلاد خلال نقاش محتدم حول ميزانية العام المقبل.
وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتباكات بين عشرات النواب من الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وأحزاب المعارضة.
وتبادل بعض المشرعين اللكمات، بينما حاول البعض الآخر إبعادهم عن بعض.
In Turkey, the parliament deputies staged a ‘boxing match’ during the discussion of the budget.— Saul of United (@Viatcheslavsos3) December 6, 2022
One of them was hospitalized with a head injury. pic.twitter.com/U9zdVySe5j
وأظهرت لقطات الفيديو أن مشرعًا واحدًا على الأقل سقط أرضًا.
وقالت وكالة أنباء دوغان إن حسين أورس، النائب عن حزب الخير المعارض، تعرض للكم في وجهه.
وأفادت الوكالة بأن أحد المشرعين وهو طبيب، كان يميل إلى أورس، الذي تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.
ويعاني أورس مشاكل في القلب وتم وضعه تحت رعاية الطوارئ كإجراء احترازي.
والمشاجرات أمر متكرر الحدوث في البرلمان التركي. ولم يعرف على الفور سبب شجار الثلاثاء، لكن التوترات تتصاعد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران.
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