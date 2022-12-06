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عراك في البرلمان التركي - أرشيفية
تركيا

نقل نائب معارض للمستشفى بعد مشاجرة بالبرلمان التركي

يعاني أورس مشاكل في القلب وتم وضعه تحت رعاية الطوارئ كإجراء احترازي

أنقرة - أسوشييتد برس
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نُقل نائب من المعارضة إلى المستشفى الثلاثاء، بعد مشاجرة اندلعت في برلمان البلاد خلال نقاش محتدم حول ميزانية العام المقبل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتباكات بين عشرات النواب من الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وأحزاب المعارضة.

وتبادل بعض المشرعين اللكمات، بينما حاول البعض الآخر إبعادهم عن بعض.

وأظهرت لقطات الفيديو أن مشرعًا واحدًا على الأقل سقط أرضًا.

وقالت وكالة أنباء دوغان إن حسين أورس، النائب عن حزب الخير المعارض، تعرض للكم في وجهه.

وأفادت الوكالة بأن أحد المشرعين وهو طبيب، كان يميل إلى أورس، الذي تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

ويعاني أورس مشاكل في القلب وتم وضعه تحت رعاية الطوارئ كإجراء احترازي.

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والمشاجرات أمر متكرر الحدوث في البرلمان التركي. ولم يعرف على الفور سبب شجار الثلاثاء، لكن التوترات تتصاعد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران.

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