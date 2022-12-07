إصابة 155 شخصاً في تصادم قطارين في شمال شرقي إسبانيا

أصيب عشرات الركاب في اصطدم قطارين بالقرب من مدينة برشلونة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 155 شخصاً.



القطاران اللذان اصطدما اليوم في إسبانيا القطاران اللذان اصطدما اليوم في إسبانيا

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ولم يدلِ المسؤولون بتفاصيل عن طبيعة الإصابات، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى عدم وقوع إصابات خطيرة.

كما ذكر رجال الإطفاء أنه لا يوجد محتجزون على متن القطارين.

وأوضح المسؤولون أن التصادم وقع على خط قطار في مونتكادا إي ريكساك، وهي بلدة تقع شمال برشلونة مباشرة.

وقالت إيستر كابيلا، ممثلة حكومة إقليم كتالونيا في مدريد، للإذاعة الوطنية الإسبانية إن السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث.