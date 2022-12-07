إصابة 155 شخصاً في تصادم قطارين في شمال شرقي إسبانيا
المسؤولون أوضحوا أن التصادم وقع على خط قطار في مونتكادا إي ريكساك وهي بلدة تقع شمال برشلونة مباشرة
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أصيب عشرات الركاب في اصطدم قطارين بالقرب من مدينة برشلونة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
وقالت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 155 شخصاً.
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ولم يدلِ المسؤولون بتفاصيل عن طبيعة الإصابات، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى عدم وقوع إصابات خطيرة.
كما ذكر رجال الإطفاء أنه لا يوجد محتجزون على متن القطارين.
وأوضح المسؤولون أن التصادم وقع على خط قطار في مونتكادا إي ريكساك، وهي بلدة تقع شمال برشلونة مباشرة.
وقالت إيستر كابيلا، ممثلة حكومة إقليم كتالونيا في مدريد، للإذاعة الوطنية الإسبانية إن السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث.
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