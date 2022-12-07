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القطاران اللذان اصطدما اليوم في إسبانيا

إصابة 155 شخصاً في تصادم قطارين في شمال شرقي إسبانيا

المسؤولون أوضحوا أن التصادم وقع على خط قطار في مونتكادا إي ريكساك وهي بلدة تقع شمال برشلونة مباشرة

العربية.نت
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أصيب عشرات الركاب في اصطدم قطارين بالقرب من مدينة برشلونة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 155 شخصاً.

القطاران اللذان اصطدما اليوم في إسبانيا
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  • القطاران اللذان اصطدما اليوم في إسبانيا
  • القطاران اللذان اصطدما اليوم في إسبانيا
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القطاران اللذان اصطدما اليوم في إسبانيا
القطاران اللذان اصطدما اليوم في إسبانيا
القطاران اللذان اصطدما اليوم في إسبانيا
القطاران اللذان اصطدما اليوم في إسبانيا
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ولم يدلِ المسؤولون بتفاصيل عن طبيعة الإصابات، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى عدم وقوع إصابات خطيرة.

كما ذكر رجال الإطفاء أنه لا يوجد محتجزون على متن القطارين.

وأوضح المسؤولون أن التصادم وقع على خط قطار في مونتكادا إي ريكساك، وهي بلدة تقع شمال برشلونة مباشرة.

وقالت إيستر كابيلا، ممثلة حكومة إقليم كتالونيا في مدريد، للإذاعة الوطنية الإسبانية إن السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث.

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