اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Soldiers from the French Foreign Legion patrol on the Promenade des Anglais on the third day of national mourning to pay tribute to victims of the truck attack on Bastille Day that killed scores and injured as many in Nice, France, July 18, 2016. REUTERS
تنظيم داعش

الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن 15 عاما للمتهمين بهجوم نيس

هجوم نيس الذي أودى بحياة 86 شخصا وقع في 14 يوليو 2016 خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي وقد تبناه تنظيم داعش

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

طالب الادعاء الفرنسي خلال محاكمة منفذي هجوم نيس جنوب فرنسا عام 2016، بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما للمتهمين الثمانية في القضية.

وطلبت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب بسجن المتهمين الثلاثة الرئيسيين الذين يلاحقون بتهمة تشكيل عصابة إرهابية"، 15 عاما، لكنها طلبت إسقاط توصيف الإرهاب" عن أحد هؤلاء الثلاثة.

توجيه الاتهام للتونسي منفذ هجوم نيس.. وسجنه العرب والعالم توجيه الاتهام للتونسي منفذ هجوم نيس.. وسجنه

جدير بالذكر أن منفذ الهجوم محمد لحويج بوهلال 31 عاما، قتلته الشرطة في موقع الهجوم بعدما أطلق النار على قوى الأمن.

يذكر أن هجوم نيس الذي أودى بحياة 86 شخصا وقع في 14 يوليو 2016 خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي وقد تبناه تنظيم داعش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القصف الروسي يقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. وزيلينسكي: شعبنا لا يستسلم القصف الروسي يقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. وزيلينسكي: شعبنا لا يستسلم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط