اليونان: تهديد تركيا المتكرر بالحرب غير مقبول على الإطلاق

انتقدت وزارة الخارجية اليونانية ما وصفتها بتهديدات تركية بالحرب، بعد أن هدد وزير الخارجية التركي باتخاذ "تحرك" ضد اليونان في أعقاب تدريب عسكري في بحر إيجه.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قالت الخارجية اليونانية إن "التهديدات المتكررة بالحرب" من تركيا "غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرةً إلى أن اليونان تحترم القانون الدولي وقانون البحار.

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وتصر تركيا على أن نشر جنود أو أسلحة على جزر يونانية شرقي بحر إيجه قرب ساحلها ينتهك حالة عدم الانحياز العسكري للجزر وفقاً للقانون الدولي. وترد اليونان بأنها تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم محتمل من تركيا، موضحةً أن أنقرة تحتفظ بقوة عسكرية كبيرة على الساحل الغربي التركي في الجهة المقابلة للجزر.

والثلاثاء، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن "اليونان تحتاج للتخلي عن انتهاكها. إما تتراجع في الأمر وتلتزم بالاتفاق، وإلا سنقوم باللازم".

وقال تشاووش أوغلو: "لا يجب أن تنسى اليونان ذلك. من يزرع الرياح يحصد العاصفة. وإن لم ترغبوا في السلام، سنقوم باللازم. في ليلة واحدة، فجأة".

وردت الخارجية اليونانية في بيانها قائلة إن "تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن نزع صفة العسكرة عن الجزر في بحر إيجه رفضت مراراً في مجملها بسلسلة من الحجج. والتشكيك في سيادة الجزر اليونانية وزيادة التوتر في بحر إيجه، من خلال تهديدات الحرب، أدين بأكمله من قبل المجتمع الدولي".

كما رفضت وزارة الخارجية اليونانية ما وصفته "بادعاءات تركيا الأحادية" وقالت إن مثل هذه الادعاءات غير مقبولة على الإطلاق.