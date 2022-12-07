مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن شاباً فلسطينياً قُتل اليوم الأربعاء برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بعد ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة إطلاق نار على موقع عسكري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب مجاهد محمود حامد البالغ من العمر 32 عاماً قتل قرب بلدة سلواد.

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من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده نفذوا مطاردة بعد إطلاق نار من سيارة على موقع عسكري بالقرب من مستوطنة عوفرا الإسرائيلية جنوب سلواد.

وأضاف بيان للجيش: "خلال المطاردة رصد المشتبه به الجنود ونزل من السيارة وأطلق النار عليهم، فرد الجنود بالذخيرة الحية وقاموا بتحييد المهاجم".

وشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" في مكان الحادث جنودا إسرائيليين يحيطون بجثة على بعد أمتار من شاحنة بيضاء صغيرة. ولم يشر الجيش إلى إصابات في صفوفه.

وهذه العملية هي الأحدث وسط تصاعد أعمال القتل في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن واشنطن "تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية".

وقُتل ما لا يقل عن 147 فلسطينياً و26 إسرائيلياً هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس.