وسط مخاوف من هجوم على أوكرانيا.. بيلاروسيا تنقل قوات ومعدات

تعتزم بيلاروسيا نقل معدات وقوات عسكرية، اليوم الأربعاء، وغداً الخميس، في ما قالت إنها تدريبات لمكافحة الإرهاب، وسط مخاوف من أن تشن روسيا هجوماً على أوكرانيا انطلاقاً من أراضي حليفتها.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية عن مجلس الأمن في بيلاروسيا قوله "خلال هذه الفترة، من المقرر نقل معدات عسكرية وأفراد من قوات الأمن الوطني".

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وأضاف" "سيتم تقييد حركة المواطنين والنقل على طول بعض الطرق العامة والمناطق وسيجري التخطيط لاستخدام أسلحة مقلدة لأغراض التدريب".

ولم تتوفر معلومات عن أي أجزاء من البلاد يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات.



وزير دفاع روسيا خلال محادثات الأسبوع الماضي في بيلاروسيا وزير دفاع روسيا خلال محادثات الأسبوع الماضي في بيلاروسيا

وقالت بيلاروسيا مراراً إنها لن تدخل الحرب في أوكرانيا المجاورة، لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر قواته في الماضي بالانتشار مع القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، مشيراً إلى تهديدات لبيلاروسيا من كييف والغرب.

وتحذر أوكرانيا منذ شهور من خشيتها أن تكون بيلاروسيا وروسيا تخططان لتوغل عبر حدودها الشمالية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان نُشر على فيسبوك اليوم الأربعاء، إن "وحدات العدو يتم تدريبها في ساحات التدريب في جمهورية بيلاروسيا" وإن الهجمات الروسية مستمرة من أراضي بلاروسيا.

وفي الأسبوع الماضي أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات مع نظيره في بيلاروسيا فيكتور خرينين، لمناقشة التعاون العسكري.