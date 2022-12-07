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This handout video grab taken and released by the Russian Defence Ministry on February 2, 2022 shows a soldier firing during joint exercises of the armed forces of Russia and Belarus as part of an inspection of the Union State's Response Force, at a firing range in Belarus. Russian Defence Minister Sergei Shoigu arrived in Belarus on February 3, 2022 for talks with strongman leader Alexander Lukashenko and troop inspections ahead of the joint drills with Belarus later this month. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
جندي بيلاروسي خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

وسط مخاوف من هجوم على أوكرانيا.. بيلاروسيا تنقل قوات ومعدات

تحذر كييف منذ شهور من خشيتها أن تكون بيلاروسيا وروسيا تخططان لتوغل عبر حدودها الشمالية

العربية.نت
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تعتزم بيلاروسيا نقل معدات وقوات عسكرية، اليوم الأربعاء، وغداً الخميس، في ما قالت إنها تدريبات لمكافحة الإرهاب، وسط مخاوف من أن تشن روسيا هجوماً على أوكرانيا انطلاقاً من أراضي حليفتها.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية عن مجلس الأمن في بيلاروسيا قوله "خلال هذه الفترة، من المقرر نقل معدات عسكرية وأفراد من قوات الأمن الوطني".

وأضاف" "سيتم تقييد حركة المواطنين والنقل على طول بعض الطرق العامة والمناطق وسيجري التخطيط لاستخدام أسلحة مقلدة لأغراض التدريب".

ولم تتوفر معلومات عن أي أجزاء من البلاد يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات.

وزير دفاع روسيا خلال محادثات الأسبوع الماضي في بيلاروسيا
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  • وزير دفاع روسيا خلال محادثات الأسبوع الماضي في بيلاروسيا
  • وزير دفاع روسيا خلال محادثات الأسبوع الماضي في بيلاروسيا
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وزير دفاع روسيا خلال محادثات الأسبوع الماضي في بيلاروسيا
وزير دفاع روسيا خلال محادثات الأسبوع الماضي في بيلاروسيا
وزير دفاع روسيا خلال محادثات الأسبوع الماضي في بيلاروسيا
وزير دفاع روسيا خلال محادثات الأسبوع الماضي في بيلاروسيا
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وقالت بيلاروسيا مراراً إنها لن تدخل الحرب في أوكرانيا المجاورة، لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر قواته في الماضي بالانتشار مع القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، مشيراً إلى تهديدات لبيلاروسيا من كييف والغرب.

وتحذر أوكرانيا منذ شهور من خشيتها أن تكون بيلاروسيا وروسيا تخططان لتوغل عبر حدودها الشمالية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان نُشر على فيسبوك اليوم الأربعاء، إن "وحدات العدو يتم تدريبها في ساحات التدريب في جمهورية بيلاروسيا" وإن الهجمات الروسية مستمرة من أراضي بلاروسيا.

وفي الأسبوع الماضي أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات مع نظيره في بيلاروسيا فيكتور خرينين، لمناقشة التعاون العسكري.

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