المكسيك تعلن استعدادها لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول
الخارجية الأميركية: نراقب الوضع عن كثب في البيرو ونحن على اتصال مع الحكومات الإقليمية
أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، عن استعداد بلاده لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول بيدرو كاستيليو، لكنها لم تتلق أي طلب بهذا الصدد بعد.
وقال إبرارد في حديث لإذاعة "فورمولا" المكسيكية، ردا على سؤال عما إذا توجه كاستيليو إلى السلطات المكسيكية بطلب منحه اللجوء: "حسبما أعرف، لا".
وتابع: "نحن نتخذ موقفا إيجابيا من منح اللجوء، لكن أحدا لم يتقدم بهذا الطلب. ولا أعتقد أننا سنعارض ذلك في حال طلبه منا، وبإمكاننا النظر إلى ذلك بشكل إيجابي".
يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية الأميركية أنها ترفض أي "تهديد للنظام الديمقراطي" في البيرو مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب في البيرو ونحن على اتصال مع الحكومات الإقليمية.
يذكر أن البرلمان البيروفي عزل الرئيس بيدرو كاستيليو يوم الأربعاء في أعقاب محاولته حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
واتهمت النيابة العامة البيروفية كاستيليو بتجاوز الصلاحيات ومحاولة الانقلاب. وقد ألقت الشرطة القبض عليه.
-
رداً على تصريحات "السلاح النووي".. واشنطن تتهم بوتين بـ"عدم المسؤولية"لا تتبنى الولايات المتحدة ولا روسيا، أكبر قوتين نوويتين، سياسة المبادرة باستخدام الأسلحة النووية العرب والعالم
-
فيديو.. كشف جريمة ابتزاز جنسي عبر فيسبوك لتلاميذ في الجزائرنشرت مديرية الشرطة فيديو مصورا تضمن شهادات حية للضالعين في القضية والذين ينشطون ضمن شبكة دولية الأخيرة
-
شاهد.. مأساة ريان تتكرر في الهند ومحاولات الإنقاذ مستمرة منذ الثلاثاءقالت صحيفة ديلي ميل إن الطفل الهندي تانماي ساهو، سقط في البئر بينما كان يلعب في أحد حقول قريته الأخيرة