المكسيك تعلن استعدادها لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول

أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، عن استعداد بلاده لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول بيدرو كاستيليو، لكنها لم تتلق أي طلب بهذا الصدد بعد.

وقال إبرارد في حديث لإذاعة "فورمولا" المكسيكية، ردا على سؤال عما إذا توجه كاستيليو إلى السلطات المكسيكية بطلب منحه اللجوء: "حسبما أعرف، لا".

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وتابع: "نحن نتخذ موقفا إيجابيا من منح اللجوء، لكن أحدا لم يتقدم بهذا الطلب. ولا أعتقد أننا سنعارض ذلك في حال طلبه منا، وبإمكاننا النظر إلى ذلك بشكل إيجابي".

يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية الأميركية أنها ترفض أي "تهديد للنظام الديمقراطي" في البيرو مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب في البيرو ونحن على اتصال مع الحكومات الإقليمية.

يذكر أن البرلمان البيروفي عزل الرئيس بيدرو كاستيليو يوم الأربعاء في أعقاب محاولته حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

واتهمت النيابة العامة البيروفية كاستيليو بتجاوز الصلاحيات ومحاولة الانقلاب. وقد ألقت الشرطة القبض عليه.