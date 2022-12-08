بعد ساعات من إعلان عزله.. فيديوهات للحظة اعتقال رئيس بيرو

اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأمريكية الجنوبية.

Com Rumores que Pedro Castillo tentaria refúgio na embaixada mexicana, manifestantes bloquearam a rua para que ele não entrasse na embaixada, Pedro Castillo já se encontra preso.#GolpeDeEstado pic.twitter.com/PsaXqNc5ZJ — Diego Trindade (@ItaloMarsili1) December 7, 2022

ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة اعتقال كاستيلو.

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وأعلنت الشرطة على حسابها الرسمي في تويتر أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وأشارت إليه بلقب الرئيس السابق.

PERU - URGENTE. Así fue detenido Pedro CASTILLO. Ciudadanos detuvieron la caravana que trasladaba a Pedro Castillo, luego del anuncio del cierre del Congreso. pic.twitter.com/IPSWSW8k17 — Liliana Franco (@lilianaf523) December 7, 2022

وكان البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، قد أعلن الأربعاء، على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

ونجا بيدرو كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس 2022.

🚨Primeiras imagens do golpista, comunista Pedro Castillo após ser detido por realização de um golpe de Estado no Peru. 🇵🇪 Nada muda no Peru, assumiu sua vice. pic.twitter.com/US4hMaJgTn — O Pesadelo dos Políticos (@OPesadeloDP) December 7, 2022

وفي ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ"الخيانة" بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في 8 أشهر وهو أمر غير مسبوق في البلاد.