فرنسا: نتشاور مع الشركاء للرد على التصعيد النووي الإيراني

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس لـ"العربية"، إصرار باريس على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

"نبحث الرد"

ودانت مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%؜ في موقع فوردو، بالإضافة إلى موقع نطنز، مؤكدة أن فرنسا تتشاور مع الشركاء بشأن سبل الرد على التصعيد النووي لإيران.

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كما أكدت دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستيضاح سبب ظهور آثار يورانيوم في مواقع غير مصرّح عنها في إيران "التي يجب أن تقدّم تفسيرات تقنية ذات مصداقية لذلك".

إدانة لإعدام محتج

وفي ملف إيراني آخر، أعربت فرنسا، الخميس، عن "إدانتها بأشد العبارات" بعد إعدام رجل في إيران اتُهم بجرح عنصر في الباسيج، في أول عملية إعدام منذ بداية التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر في إفادة صحافية، إن "عملية الإعدام هذه تأتي لتُضاف إلى انتهاكات أخرى خطيرة وغير مقبولة".

"نظام يزدري الإنسانية"

كما ندّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس بـ"ازدراء النظام الإيراني (الذي) لا حدود له للإنسانية"، بعد عملية إعدام رجل على صلة بالاحتجاجات التي تهزّ البلاد.

وقالت الوزيرة عبر "تويتر" إن هذا الرجل محسن شكاري "حوكم وأُعدم في إطار محاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتّفق مع النظام"، مضيفة "لكن التهديد بالإعدام لن يخنق إرادة الناس في الحرية".