كيف نجحت السعودية والإمارات بإتمام أصعب عملية تبادل سجناء بين أميركا وروسيا؟

نجحت وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في إتمام أصعب عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا.

كيف تمت العملية؟

فقد وصلت لاعبة كرة السلة بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأميركية عنه، وفق بيان سعودي إماراتي.

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وتمت العملية بحضور المختصين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقد قام الجانبان الأميركي والروسي بتسلم مواطنيهما تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.

الدور السعودي الإماراتي

وفي البيان المشترك الصادر عن وزارتي الخارجية السعودية والخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أكد أن "نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف".

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

في طريقها لأميركا

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر "في طريقها" إلى الولايات المتحدة بعد أن أكدت موسكو الإفراج عنها في إطار تبادل سجناء شمل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت.

وأوقفت الرياضية الأميركية في مطار موسكو في شباط/فبراير، وحكم عليها بالسجن تسع سنوات في آب/أغسطس لحيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة من زيت الماريغوانا.

"إنها بأمان"

وقال بايدن عبر تويتر "قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة". وأضاف أن "معنوياتها مرتفعة" لكنها تحتاج إلى الوقت والخصوصية لتجاوز "الصدمة".

فيما أكدت روسيا أنها تبادلت بوت مقابل لاعبة كرة السلة البالغة 32 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر تليغرام "في 8 كانون الأول/ديسمبر 2022، في مطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأميركية بريتني غراينر، اللذين كانا على التوالي يقضيان عقوبتين في سجنين في الولايات المتحدة وروسيا".

"تفاوض منذ فترة طويلة"

وأشارت موسكو إلى أنها كانت تتفاوض "منذ فترة طويلة" مع واشنطن للإفراج عن فيكتور بوت الذي كان يقضي حكما بالسجن 25 عاما.

وأوقف بوت البالغ 55 عاما في تايلاند عام 2008، ثم سلم الرجل الملقب بـ"تاجر الموت" إلى الولايات المتحدة. ومثّلت مسيرته أحد مصادر الإلهام لفيلم "لورد أوف وور" الذي أدى فيه الممثل نيكولاس كيج دور تاجر أسلحة.

وبحسب الخارجية الروسية "رفضت واشنطن رفضا قاطعا إجراء حوار بشأن إدراج (فيكتور بوت) في آلية التبادل"، وتابعت "مع ذلك، واصلت روسيا العمل بنشاط لإنقاذ مواطننا".

وأضافت أنه "بفضل الجهود التي بذلت، كان من الممكن الاتفاق مع الجانب الأميركي على تنظيم التبادل".