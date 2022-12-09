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فلاديمير بوتين - رويترز
فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين: الغرب يريد الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة

الرئيس الروسي أكد أن الولايات المتحدة تدعم توسع الناتو الجغرافي

دبي - العربية.نت
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل، مشيراً إلى أن الغرب يريد الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة.

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كما قال في كلمة خلال القمة الاقتصادية الأوراسية إن الغرب شجع الإرهاب في دونباس ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للحرب.

وتابع "يجب العمل معا لتشكيل نظام مرن للتعاون والأمن".

توسع الناتو الجغرافي

واتهم زعيم الكرملين، واشنطن بتدمير بنية الاستقرار الاستراتيجي التي تم بناؤها على مدى عقود، وقال إن الولايات المتحدة تدعم توسع الناتو الجغرافي.

جاء ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة على ثقة من حصول فنلندا والسويد على الموافقة لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) قريباً على الرغم من تأخر تصديق تركيا والمجر.

وعقب لقائه مع نظيريه الفنلندي توبياس بيلستروم والسويدية بيكا هافيستو في واشنطن، قال بلينكن إن البلدين أثبتا حسن النوايا للانضمام إلى الحلف، لاسيما في الانضمام إلى الناتو من أجل تقديم الدعم لأوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، وفق أسوشييتد برس.

السويد ، فنلندا ، الناتو (آيستوك)
السويد ، فنلندا ، الناتو (آيستوك)

يذكر أن كلا من السويد وفنلندا تتمتعان بعلاقات وثيقة مع الجيوش الغربية، إنما لم تصل تاريخياً إلى حد الدخول في تحالفات مفتوحة، خوفاً من إغضاب روسيا المجاورة.

وبدل البلدان موقفيهما المتردد بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي سعت بدورها منذ سنوات للانضمام بدون نتيجة إلى الحلف، الذي يلتزم بالدفاع المتبادل عن جميع أعضائه.

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