مسائل صعبة.. اجتماع أميركي روسي في اسطنبول

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن ممثلين من روسيا والولايات المتحدة سيجتمعون في إسطنبول، اليوم الجمعة.

مسائل صعبة

وأضافت أن الجانبين سيبحثان مجموعة من "المسائل الصعبة"، من بينها التأشيرات وأعداد الموظفين في سفارتيهما، وعمل مؤسسات كل جانب، ووكالاته في الخارج من بين عدد آخر من القضايا.

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وخفضت السفارة الروسية في واشنطن والسفارة الأميركية في موسكو بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية من أعداد الموظفين خلال سلسلة من عمليات متبادلة شهدت إعادة العشرات من الدبلوماسيين الأميركيين والروس لبلادهم.

اجتماع مخابراتي وجهاً لوجه

واجتمع سيرجي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي مع وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في العاصمة التركية أنقرة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الاجتماع الأرفع مستوى وجها لوجه بين الجانبين منذ دخول روسيا إلى أوكرانيا في فبراير/شباط.

تبادل سجناء

يأتي الاجتماع المرتقب غداة نجاح عملية تبادل سجناء بين واشنطن وموسكو بإطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر مقابل الروسي فيكتور بوت.

إلا أن الكرملين أعلن أن صفقة تبادل السجناء التي شملت تاجر السلاح الروسي ونجمة كرة السلة الأميركية لا ينبغي أن تعتبر خطوة نحو تحسن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين قوله، إن العلاقات بين البلدين لا تزال "في حالة مؤسفة".