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من دونيتسك(أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

كييف: روسيا قصفت خط المواجهة بالكامل في دونيتسك

دبي - العربية.نت
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أكد مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية قصفت خط المواجهة بالكامل في دونيتسك عبر ضربات جوية ومدفعية خلال الساعات الماضية.

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وأضاف أن الأعمال القتالية مستمرة بالقرب من بلدتي باخموت وأفدييفكا وأن القوات الروسية تحاول التقدم أيضا بالقرب من ليمان، التي استعادتها القوات الأوكرانية في نوفمبر الماضي.

الرد في باخموت

كما أضافوا أن القوات الأوكرانية ردت في باخموت وأجزاء أخرى من منطقة دونيتسك بوابل من القذائف الصاروخية.

وكانت الاستخبارات البريطانية، قد قالت إن روسيا تتجه إلى حصار باخموت في دونيتسك، وتعزز سيطرتها بتخومها.

بالتزامن، أعلن مسؤولون في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، أنهم سيساعدون المواطنين على إخلاء أجزاء من الأراضي التي تحتلها روسيا على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وسط مخاوف من اشتداد القتال.

حظر العبور

وقال حاكم المنطقة إن المسؤولين رفعوا مؤقتا الحظر المفروض على العبور للسماح للأوكرانيين الذين يعيشون في القرى على الجانب الآخر من نهر دنيبرو باجتيازه خلال ساعات النهار وإلى نقطة محددة.

وكثفت روسيا في الآونة الأخيرة حملتها لقطع إمدادات الطاقة والمياه والتدفئة في المدن الأوكرانية. وتقول أوكرانيا والغرب إن هذه الاستراتيجية تهدف عمدا إلى إيذاء المدنيين، وتعتبرها جريمة حرب، فيما تنفي موسكو ذلك.

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