آلاف بلا كهرباء.. روسيا تدكّ أوديسا بعشرات الضربات

في استمرار لسياسة استهداف البنية التحتية، أفاد مسؤول أوكراني بانقطاع الكهرباء عن الآلاف في مدينة أوديسا بفعل الضربات الروسية.

وكشفت السلطات المحلية أن روسيا دّكت المدينة بعشرات الضربات منذ فجر السبت، في حين دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات أخرى.

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حالة تأهب وتحذيرات

كما أعلنت السلطات حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي ميكولايف وفي الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.

وأكد المسؤول تضرر مرافق البنية التحتية للطاقة في أوديسا جراء الضربات الروسية.

أتى هذا التصعيد بعد أيام من تأكيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء.

دمار في أوديسا بفعل القصف الروسي

وقال بوتين على هامش مراسم منح ميداليات في الكرملين الأسبوع الماضي، إن عمليات القصف تأتي رداً على انفجار ألحق أضرارا بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.

الضربات مستمرة

يشار إلى أن روسيا كانت نفذت ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

وكان الرئيس الأوكراني قال، الأربعاء الماضي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

في حين أكدت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينيرغو" أنّ شبكة الكهرباء لا تزال تعاني من عجز كبير، بعد الضربات الروسية الأخيرة.