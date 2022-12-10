أمين عام الناتو: أخشى تحول حرب أوكرانيا إلى صراع أوسع
عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن قلقه من أن القتال في أوكرانيا قد يخرج عن نطاق السيطرة ويصبح حرباً بين روسيا والحلف.
وقال ينس ستولتنبرغ لشبكة البث النرويجية "إن آر كيه"، إنه "إذا ساءت الأمور، فمن الممكن أن تسوء بشكل رهيب"، وفق ما ورد في مقابلة نشرت الجمعة.
"حرب شاملة"
كما أضاف أن "الحرب في أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى حرب شاملة تنتقل إلى حرب كبرى بين الناتو وروسيا... نحن نعمل على ذلك الأمر كل يوم لتجنب ذلك".
كذلك أردف أنه "لا شك في أن حرباً شاملة هي احتمال"، مشدداً على أنه من المهم تجنب صراع "يشمل المزيد من الدول في أوروبا ويتحول إلى حرب شاملة في أوروبا"، بحسب أسوشييتد برس.
"الاحتمالات تتزايد"
وفي وقت سابق الجمعة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل.
كما أضاف أن "احتمالات نشوب صراع في العالم تتزايد، وثمة تداعيات مباشرة لمحاولات النخبة الغربية الحفاظ على هيمنتها السياسية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بكافة السبل"، وفق رويترز.
اتهامات "باستغلال" أوكرانيا
كذلك أردف: "إنهم يتعمدون زيادة الفوضى وتصعيد الوضع العالمي"، متهماً الغرب "باستغلال" أوكرانيا واستخدام شعبها "كوقود مدفع" في صراع مع روسيا.
وأدلى بوتين بتصريحاته في رسالة مصورة نشرها الكرملين إلى قمة وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة من الجمهوريات السوفيتية السابقة.
يذكر أن الكرملين كان اتهم حلفاء الناتو مراراً بالضلوع بشكل فعلي في الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب قواتها وتزويدها بمعلومات عسكرية لمهاجمة القوات الروسية.
-
من هو "تاجر الموت" الذي أطلقته واشنطن مقابل لاعبة السلة؟نجحت الوساطة السعودية الإماراتية في إتمام صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وموسكو بإطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر مقابل الروسي فيكتور ... العرب والعالم
-
ولي العهد السعودي: نعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليجأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج.وقال أثناء افتتاحه أعمال القمة ... السعودية
-
حسابات تعرضت لرقابة سرية.. إيلون ماسك يفجر مفاجأةكشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن مخالفات سرية ارتكبتها شركة "تويتر" قبل استحواذه عليها ضد أصحاب حسابات ينتمون لليمين الأميركي، مؤكدا أن المنصة ... العرب والعالم