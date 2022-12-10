احتجاز رهائن في ألمانيا.. والمنفذ يقتل امرأة بالرصاص

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تشن الشرطة الألمانية صباح السبت عملية في وسط مدينة دريسدن بعد "الاشتباه باحتجاز رهائن"، كما أعلنت الشرطة المحلية في بيان.
وذكرت وسائل إعلام من بينها صحيفة بيلد أن رجلاً مسلحًا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.
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"قتل امرأة"
وأضافت "بيلد" أن مطلق النار البالغ من العمر 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل السيدة.
وقال البيان إن "شرطة دريسدن تنفذ عملية في وسط المدينة والوضع يتعلق باشتباه في احتجاز رهائن"، موضحة أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين "مغلقان".
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