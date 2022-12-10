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انفجار في جزيرة جيرزي في بحر المانش

انفجار في جزيرة جيرزي بالقنال الإنجليزي.. ومقتل شخص

دبي - العربية.نت
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قتل شخص وفقد أكثر من عشرة آخرين بعد انفجار في مبنى يضم شققا سكنية في جيرزي، على ما أعلنت شرطة الجزيرة البريطانية الواقعة في بحر المانش.

وقال قائد الشرطة المحلية روبن سميث إن "12" من أهالي المبنى الكائن في سانت هيليير (جنوب الجزيرة) مفقودون، مضيفا أن "انفجارا كبيرا" وقع قرابة الساعة الرابعة صباحا.

قرب المرفأ

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إنها استجابت لحادث وقع في عقارات سكنية. ويقع الطريق الذي حددته الشرطة بالقرب من المرفأ في عاصمة الجزيرة سانت هيلير.

يذكر أن جيرزي تابعة للتاج البريطاني ولها نظامها المالي والقانوني الخاص بها ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن 100 ألف.

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